Aprueban usar parte del dinero de seguridad en medicamentos

El documento sostiene que se define la reprogramación para darle un mejor y efectivo uso a dichos recursos, y que redunde en beneficio de sus asegurados. “Habiendo necesidades acuciantes en materia de provisión de medicamentos a los asegurados”, dice el proyecto. Acosta hizo mención a la queja de muchos pacientes oncológicos, cuyos medicamentos fueron cambiados por los denominados biosimilares, que son más baratos, pero que incluso sicológicamente tienen efectos contraproducentes en los enfermos.

Mencionó que con su colega, el colorado Hugo Ramírez vieron que no era necesario el gran despilfarro que se daba en el tema de la seguridad privada, que no era más que un negociado, y destinar parte del rubro a la compra de medicamentos y que no se les cambie por los biosimilares.

Explicó que IPS en su momento explicó que no era posible dicha reprogramación planteada y que por ello en el proyecto se cuidaron todos los aspectos, estableciendo excepciones en el documento.