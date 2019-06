Aprueban ley que obliga a transparentar las acciones

El senador colorado Sergio Godoy reiteró ayer que si se aprueba la normativa los accionistas que tienen acciones al portador deben transformarlas a nominativas. “Ya no podrían haber acciones sin nombres, están obligados a pasar las acciones a nominativas”, insistió el legislador de la ANR.

Recordó que la ley vigente es de 2017, pero tenía un alcance más limitado. Advirtió que si los accionistas incumplen la norma, se establecen sanciones para estos y también la sociedad será castigada en ese caso. “El plazo que tienen es de 6 meses para el cambio de la acción”, precisó Godoy.

Detalló que las sociedades anónimas no desaparecen porque están establecidas en el Código Civil, técnicamente, pero en la práctica sí, porque los accionistas ya no serán anónimos. “Todo lo que no esté claro va a desaparecer”, aseguró.