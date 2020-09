Aprueban inversiones por más de USD 15 millones, a pesar de la pandemia

Indicó que lo aprobado generará la captación de 268 empleos formales directos. Según el informe, la inversión nacional es de G. 43.642 millones (40,72%) y la extranjera es de G. 63.525 millones (59,28%).

Llamosas consideró sorprendente que la pandemia no haya frenado tanto los proyectos de inversiones. Indicó que, como presidente de la citada instancia, le resulta llamativo que no hayan bajado drásticamente las nuevas inversiones a través de la Ley 60/90. “En la última reunión aprobamos nuevos proyectos que son alentadores porque demuestran que las inversiones en el área industrial no mermaron. Incluso, se rechazaron dos que no reunían las condiciones exigidas para acceder a los beneficios de la ley”, recalcó.

Puntualizó que, de acuerdo con un seguimiento hecho a nivel nacional en lo que va de la pandemia, la industria mantiene un ritmo de producción y de crecimiento bastante similar al del año pasado.