Aprueban auditoría de Recursos Humanos en Cámara de Diputados

El pedido fue presentado sobre tablas por la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González. “Si no empezamos por casa, cómo pretender instar a otras instituciones", manifestó.

La iniciativa fue apoyada por la diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ). "Este pedido de auditoría nos deja claro que nunca se tomó el control con seriedad”, dijo. Lamentó que se deba gastar dinero del Estado para saber dónde está un funcionario.

Precisó que, a su criterio, en la Cámara de Diputados “sí existen buenos funcionarios y muy trabajadores. Lo que se delata es una seria inequidad, ya que aquel que más trabaja es el que menos gana".

En el mismo sentido, la diputada Celeste Amarilla, del Partido Liberal (PLRA), mencionó que no es necesaria una auditoria externa ya que se destinarían recursos “que no merecen ser asignados a gente haragana y que no trabaja”.

La legisladora se ofreció a colaborar con la verificación de las ausencias dentro de la Cámara Baja. “La cuestión es simple, tres ausencias injustificadas de un personal es motivo de despido", indicó.

En uno de los artículos, el documento establece la creación de una Comisión Especial Técnica compuesta por un diputado por cada bancada y cinco funcionarios de la Cámara Baja.

Por reglamentación interna, cada diputado puede contratar hasta 20 funcionarios de confianza.

Un proceso de depuración realizado a finales de 2018 en Diputados arrojó que de los 1.322 funcionarios con los que cuenta la sede legislativa, 100 no tenían función alguna.

A raíz de las publicaciones, el Departamento de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados llevó a cabo este martes un control aleatorio en oficinas de la sede legislativa con la finalidad de corroborar la asistencia de los funcionarios.

