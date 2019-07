Aprender a pedir

El Señor les enseñó entonces el modo de rezar y la oración por excelencia; el Padrenuestro. El Señor mismo sale fiador de nuestra petición, todo el que pide, recibe; y el que busca, encuentra; y a quien llama, se le abrirá. No pudo ser más categórico.

Pidamos los bienes temporales discretamente –nos aconseja San Agustín–, y tengamos la seguridad –si los recibimos– de que proceden de quien sabe que nos conviene. ¿Pediste y no recibiste? Fiate del Padre; si te conviene te lo habría dado. Juzga por ti mismo. Tú eres delante de Dios, por tu inexperiencia de las cosas divinas, como tu hijo ante ti con su inexperiencia de las cosas humanas. Ahí tienes a ese hijo llorando el día entero para que le des un cuchillo o una espada. Te niegas a dárselo y no haces caso de su llanto, para no tener que llorarle muerto... Si le rehúsas ese poco, es para reservárselo todo; le niegas ahora sus insignificantes demandas peligrosas para que vaya creciendo y posea sin peligro toda la fortuna.

Así hace el Señor con nosotros, pues somos como el niño pequeño que muchas veces no sabe lo que pide.

El papa Francisco, a propósito del evangelio de hoy dijo, “El Evangelio de este domingo (Lc 11,1-13) se abre con la escena de Jesús rezando, solo, apartado; cuando termina los discípulos le piden: ‘Señor, enséñanos a orar’ (v. 1); y Él responde: ‘Cuando oren, digan: Padre…’ (v. 2). Esta palabra es el secreto de la oración de Jesús, es la llave que nos da, para que podamos entrar también nosotros en esa relación de diálogo confidencial con el Padre, que ha acompañado y sostenido toda su vida”.

“Con el apelativo Padre, Jesús asocia dos peticiones: ‘Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu Reino’. La oración de Jesús, y por lo tanto la oración cristiana, es ante todo hacer lugar a Dios, dejándole que manifieste su santidad en nosotros y haciendo avanzar su reino, a partir de la posibilidad de ejercer su señorío de amor en nuestras vidas”.

“Otras tres peticiones completan el ‘Padre Nuestro’ en la versión de Lucas. Son tres preguntas que expresan nuestras necesidades fundamentales: el pan, el perdón y la ayuda en las tentaciones (cf. vv 3-4.)”.

“El pan que Jesús nos hace pedir es aquel necesario, no el superfluo; es el pan de los peregrinos, un pan que no se acumula y no se desperdicia, que no sobrecarga nuestra marcha. El perdón es, ante todo, aquel que nosotros mismos recibimos de Dios, solamente la conciencia de ser pecadores perdonados por la infinita misericordia divina puede hacernos capaces de cumplir gestos concretos de reconciliación fraterna. La última petición, ‘no nos dejes caer en la tentación’, expresa la conciencia de nuestra condición, siempre expuesta a las insidias del mal y de la corrupción”.

(Frases de http://www.homiletica.org/francisfernandez y https:// es. aleteia.org/2016/07/24/)