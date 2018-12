Aprehenden a niñera grabada maltratando a niño de 1 año

A las 15.20 de este jueves la mujer fue aprehendida y de su poder se recuperaron algunas pertenencias que hurtó de la madre del niño, según informó a Última Hora el comisario Justo Ojeda, jefe de Policía del Departamento Central.

El padre del pequeño contó que la mujer trabaja con ellos sin retiro desde hace nueve meses y hace un mes notó con un comportamiento extraño a su hijo, quien estaba agresivo y no quería que la niñera se le acerque cuando estaban sus padres.

Esto llamó la atención del hombre y decidió instalar cámaras de circuito cerrado en la vivienda, ya que sospechaba que algo andaba mal con su hijo.

Fue así, que este jueves, pudo ver el momento en que la niñera agredía al niño, estirándolo del brazo, inclusive le pateaba en el cuerpo.

"Note que mi hijo estaba muy agresivo y la rechazaba, es por eso que mande poner cámaras, nadie sabía que había en la casa las cámaras y hoy estaba monitoreando y vi como ella le maltrataba, le echamos de la casa, llamé a la Policía y la detuvieron", contó el padre del niño en comunicación con Última Hora.

En un primer momento los padres reclamaron el hecho a la mujer y ésta negó categóricamente, posteriormente, le mostraron las grabaciones y ya no manifestó palabra alguna. El matrimonio también tiene una hija de 12 años, quien contó que en varias ocasiones era maltratada sicológicamente por la niñera, sin embargo, no veía que su hermanito era agredido.

"En la cámara vi que le pateaba, le zarandeaba, en una ocasión le alzó del brazo y de la pierna y le llevó colgado hasta el baño como un animal. Mi hijo todavía no habla, no podía contarme lo que le pasaba, pero le noté extraño en su comportamiento y eso me llamó la atención", explicó el padre.

Manifestó también que en varias ocasiones encontró a su hijo con la boca rota y la niñera le decía que supuestamente se lastimó jugando.

Las constantes agresiones se registraban durante las horas de la mañana y la tarde, ya que los padres se ausentaban en la casa por temas laborales.

Niño necesita tratamiento psicológico

El menor de 1 año y 9 meses fue inspeccionado por un médico, que no notó ninguna lesión en el cuerpo, sin embargo, dijo al padre que debe recibir atención psicológica.

"Le evaluaron en el hospital y me dijeron que tiene que tener tratamiento psicológico por la agresión que recibió", aseguró.

Por último, el hombre pide que se haga justicia y que la mujer pague tras las rejas todo el daño que causó a su pequeño.

"Espero que se vaya en la cárcel del Buen Pastor y que se quede ahí para siempre, no deseo a nadie esto, tiene una saña para hacer esto a una criatura inocente", expresó.

Los nombres del niño, de sus padres y de la supuesta agresora se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctima.