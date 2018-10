App para saber todo sobre el cronograma de vacunación del hijo

La app VacunAcción está disponible para sistemas operativos Android e iOS, para teléfonos inteligentes, y permite tener en todo momento la información sobre el esquema de vacunación de manera individual. De esta forma, los padres tienen el control de qué vacunas han recibido los niños, cuáles faltan y cuándo deben aplicarse, comentó el doctor Miguel Betancourt, de la Fundación Carlos Slim, durante el seminario La poliomielitis y el valor de la vacunación, realizado en México DF.

Señaló que en Paraguay los padres pueden descargar la aplicación y pedirle al pediatra que haga lo mismo, lo que les permitirá intercambiar toda la información en todo momento, además recibirán datos para saber contra qué enfermedad es el biológico y sus beneficios.

“Lo puede descargar cualquier persona y puede funcionar como un registro independiente. La única diferencia es que como en México al estar vinculada con el programa de vacunación del Gobierno, si el pediatra del sector privado le aplica una vacuna registra en la app y va al sistema de Salud Pública, que lo registra y lo tiene integrado todo”, explicó.

Destacó la importancia de aplicar las dosis en el tiempo establecido, debido a que con eso se asegura la efectividad de la vacuna. “Las vacunas que se aplican en esquemas seriados son porque cada vez que se aplica un refuerzo mejora la protección, se extiende para el resto de la vida. Si recibe la dosis contra el sarampión solo la primera y no la segunda, a los quince años estará vulnerable”, afirmó.

UN MODELO A REPLICAR. VacunAcción es uno de los elementos de la Plataforma Integral de Acciones de Vacunación. Este modelo tiene como meta involucrar a todos los que tienen relación con la vacuna, como el gobierno, los vacunadores, los padres y los que reciben las dosis. Otro de sus componentes es una tableta que tiene el vacunador, de esta manera tendrá registrados los datos del niño, su esquema de vacunación. Al momento de aplicación, se cuenta con el sistema experto, que le recuerda la dosis, sitio de aplicación, precauciones, contraindicaciones para asegurar que no exista problema, comentó Betancourt.

Agregó que toda esa información se deposita en una etiqueta electrónica adherible y se coloca en el carné de vacunación de cada persona, de esa manera ahí se tienen todos los datos a los que se puede acceder sin la necesidad de internet, se lee directamente desde la etiqueta con la tableta.

“Si se pierde el carné, no se sabe qué vacuna le falta al niño, no se tiene información confiable y hoy lo que se busca con este sistema es que la información siga a la persona, no importa dónde esté, en dónde vive. Los datos siempre están en una computadora, una tableta o en el carné propio”, explicó.

La Fundación Carlos Slim diseñó un modelo de vacunación para la Secretaría de Salud de México. Está basado en las recomendaciones de la Comisión para el Futuro de las Vacunas en América Latina (Cofval) para la Secretaría de Salud de México.