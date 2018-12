Apoyar lo nacional

El gremio asegura que desde hace meses las empresas paraguayas reciben ataques con el objetivo de impulsar la innecesaria adquisición de software extranjero a precios ridículamente altos o en condiciones absurdas en el sector público.

Además, afirma que esta decisión de privilegiar lo foráneo por sobre lo nacional es una estafa al pueblo, que se aprovecha del desconocimiento de los logros de empresas paraguayas en el campo de la informática.

Este no es el primer reclamo de desarrolladores paraguayos. Las críticas al Estado vienen desde hace rato y se hicieron más notorias con la adquisición de tecnología foránea para la Subsecretaría de Estado de Tributación y para la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil.

Por un lado, el Gobierno promociona la industria creativa o “economía naranja”, pero por el otro sigue prefiriendo el software extranjero antes que la producción paraguaya.

El principal argumento esgrimido es que las empresas paraguayas no tienen la suficiente experiencia para proveer tecnología en áreas tan sensibles como la impositiva o la aeronáutica.

¿Cómo es posible lograr el desarrollo de la industria paraguaya del software si no se van abriendo espacios para que vayan aprendiendo, de manera de posicionarse después y competir con empresas del extranjero?

Hasta el año pasado, el 84% de las empresas del país seguían utilizando programas sin licencia, es decir, software pirata.

De acuerdo con datos incluidos en el programa gubernamental, en Paraguay las actividades creativas y culturales emplean al 3,3% de la población y aportan el 4,1% al PIB, un valor levemente por debajo del aporte de la ganadería, el 5,2%, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo.

A pesar de estos datos, las empresas paraguayas siguen compitiendo en desventaja contra las extranjeras.

Para apuntalar el desarrollo, no solo se debe apuntar a la capacitación constante, sino también al apoyo estatal, teniendo como eje la preferencia a la industria nacional en las contrataciones públicas.

Si con el escaso apoyo que tiene la industria del software en Paraguay, a pesar de que existe una ley de fomento a la industria nacional, se exporta, por ejemplo, software a Estados Unidos para educación y comercio electrónico, o a Europa apuntando al sector financiero, además de recibir reconocimiento de universidades tan importantes y prestigiosas como el Massachusetts Institute of Technology (MIT), cómo sería si existiera un verdadero apoyo a lo nacional.

Por ello, es necesario dejar de lado los discursos y que el Estado sea el principal aliado de la producción local.

Paraguay tiene todo para ser el proveedor latinoamericano por excelencia de software de calidad, pero para ello hace falta que las políticas públicas apunten a apoyar y promover la creatividad local.

Esto permitirá no solo disminuir el porcentaje de desempleo, sino también contribuir a un crecimiento sostenido de la economía. Y por qué no, soñar con que el software made in Paraguay conquiste el mundo.