Apolo 11: ¿Cuál fue la influencia de la llegada del hombre a la Luna?

Cuatro días después, dos de ellos lograron pisar la superficie lunar, en un hecho sin precedentes porque, hasta ese momento, se creía imposible llegar hasta el satélite natural de la Tierra.

Saturno V estaba compuesto por cuatro fases la 1, 2, 3 y la cuarta, el Apolo 11. La capsula llegó a la Luna tras recorrer 237.088 km de distancia y alcanzar una velocidad máxima de 25.182 km/h.

“That's one small step for a man, one giant leap for mankind” (Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad).

Las expresiones de Armstrong fueron inmortalizadas en casi 650 millones de personas que siguieron en vivo la hazaña espacial. Lo dijo segundos antes de descender de la cápsula y pisar por primera vez el suelo lunar.

Para el coronel (R) Liduvino Vielma, ministro de la Agencia Espacial del Paraguay (AEP), desde aquel 20 de julio de 1969, hay un antes y un después. “Aquella generación buscó algo que beneficie a la humanidad”, describió.

Apolo 11

“Yo tenía 7 años y estaba en la escuela Reino de Suecia de Villa Elisa. Entonces, la zona era como vivir en el interior. Recuerdo que la directora sintonizó una emisora que se enlazaba con la Radio Panamericana. La transmisión era en inglés y había eventuales comentarios en español. No sabía bien qué sucedía, pero alcancé a entender que pasaba algo en el mundo. Pasaba algo que llamó la atención de todos”, relató Vielma.

Para el director de la AEP, el alunizaje fue influyente para todo el mundo y también para el Paraguay.

“Desde aquella época en adelante, empezó la era de la información y la comunicación, hubo mayor esfuerzo hacia la investigación científica. No hay desarrollo sin investigación científica”, señaló el experto.

Vielma, máster en Estrategia Aeroespacial, cree que, con el alunizaje, el hombre descubrió que él es quien decide lo que sucede en el mundo.

A partir de la llegada del hombre a la Luna, se adoptó la conciencia de que es el hombre quien direcciona el destino del mundo.

“Esto influyó en todo el mundo. Gran parte de las tecnologías que tenemos hoy son la herencia de la llegada a la Luna. En Paraguay, se utilizan estas tecnologías, especialmente en la comunicación”, explica.

Vielma señala que, inspirado por la generación del alunizaje, tuvo influencias en su vida y despertó su interés hacia la ciencia y temas espaciales. Mencionó que esto lo motivó a convertirse en piloto.

Para el experto en temas espaciales, el nuevo desafío que tiene EEUU de volver a la Luna en el 2024 será más fácil, aunque cada misión tiene algo particular. Fue el presidente de EEUU, Donald Trump, quien anunció que se buscará el regreso a la superficie lunar.

alunizaje 123.jpg Liduvino Vielma posa junto a un traje espacial. Foto: Gentileza.

Paraguay y el espacio

Respecto al futuro del Paraguay en cuanto a las ciencias espaciales, el coronel Vielma destaca el interés de los jóvenes en especializarse en aspectos científicos e ingeniería. Destacó que, en la actualidad, existen al menos 35 trabajos de tesis de grado vinculados a temas espaciales.

No obstante, reconoce que aún falta mucho para que el país tenga a un astronauta, ya que esto depende de un largo proceso de formación que debe iniciarse incluso desde niño, en idiomas, matemáticas, aspecto físico. “Es complejo, pero no es imposible. Está dentro de nuestros planes”, refiere.

En materia espacial, el Paraguay prepara la puesta en órbita de su primer satélite propio, específicamente un nanosatélite denominado Cubesat, de dimensiones 1U, que tiene 10x10x10 centímetros.

cube sat.png Paraguay podría contar con su primer CubeSat desde fines del 2021. Paraguay podría contar con su primer CubeSat desde fines del 2021. Nanosats.eu

Su lanzamiento está previsto para el año 2021 desde la Estación Internacional Rusa y será fabricado con ayuda de la Agencia Espacial Japonesa. El artefacto se utilizará con fines de investigación científica.

La Política Espacial del Paraguay, promulgada en enero del 2019, incluye cuatro puntos: investigación, desarrollo, innovación y emprendedurismo.

La Agencia Espacial del Paraguay (AEP), creada recién en el 2014, prepara una charla sobre el Apolo 11 en el stand de la Expo (Mariano Roque Alonso), el sábado 20 de julio, desde las 19.00, para conmemorar los 50 años la llegada del hombre a la Luna.