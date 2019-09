Aplazan polémico sistema de cobro de tributos en Asunción

El gran salón de la Dirección de Recaudaciones de la Comuna capitalina estuvo colmado de contribuyentes que buscaban abonar sus impuestos y tasas, el cual tiene exoneración de multas del 75% por este mes por pago al contado y 50% si es fraccionado.

Asociados al sindicato Simuca y frentistas que acompañaron a la abogada Rosa Vacchetta estuvieron en este sitio para elevar sus críticas a esta contratación por parte de la institución Municipal.

La directora de esta dependencia comunal, Agustina Román, explicó que por ahora seguirá aplicándose el sistema informático antiguo hasta tanto se tenga todo en orden para que ingrese el nuevo sistema de cobro, con el que se apunta a una mayor eficiencia.

POSTURAS. El director de Gestión Tributaria del Municipio, Rubén Acevedo, explicó que se resolvió postergar por otra semana la implementación debido a que todavía se está depurando la base de datos. “No podemos trabajar con la base completa porque debemos excluir a los contribuyentes que plantearon la acción de inconstitucionalidad”.

“Hay una serie de procesos previos que se irán ajustando. Si todo concluye bien, la próxima semana ya se podría poner en marcha este nuevo sistema de cobro”, dijo.

Agregó que “en una segunda fase recién el contribuyente podrá acceder vía internet a toda información disponible de su cuenta, tendrá una contraseña, ingresará al sistema y podrá imprimir factura para pagar en las bocas de cobranza”.

Por su parte, Rosa Vacchetta sentenció que “la información que tenemos es que por problemas técnicos de los panameños de TX, que ellos mismos no entendían su sistema, debieron postergar por ocho días para ver si lo solucionaban. Nos asusta que nuestro sistema esté en manos de gente inexperta”.

Por otra parte, la contribuyente Camila Imbert no pudo acceder ayer a su extracto de cuentas. Ante este hecho, la abogada indicó que “este tipo de cosas hace que debamos estar alertas, ya que no puede ser que la Comuna capitalina no tenga la base de datos y la información del contribuyente en todas las bocas de cobranza”.

3.000contribuyentes accionaron ante la Corte por la inconstitucionalidad contra el nuevo sistema de gestión tributaria.