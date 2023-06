Aplauden labor de Zulma

En conversación con Fútbol a lo Grande (1080 AM), Aquino fue claro: “Muy contento con ella, hizo un buen trabajo, el debut no influyó en su trabajo. Tuvo varias jugadas de difícil resolución, lo hizo natural y bien”, apuntó el experimentado ex árbitro.

Sobre la evolución de la carrera de Quiñónez (37 años) y su esfuerzo para llegar a Primera, Aquino contó: “La carrera de Zulma empieza en el 2019, sé del esfuerzo que le pone, desde lo físico, que debe cumplir con las pruebas de varones para estar en ese plantel; cuatro partidos en Reserva, dos en Copa Paraguay, dos en Intermedia y en todos tuvo buena performance. Fue por eso que creímos que era su momento”.

TRATO IGUALITARIO. Consultado por lo que sería un trato diferente de los jugadores a Zulma en la cancha por ser mujer, Aquino fue claro.

“Cuando un árbitro tiene un alto porcentaje de acierto, los reclamos son menores. Ella mucho no falló, no se equivocó, en líneas generales no tuvo mayores inconvenientes; ni se notan reclamos. Pero cuando uno se equivoca no importa que seas hombre o mujer, se te vendrán encima”, consignó el director de los árbitros. De aquí en adelante se podrán ver más partidos de Zulma Quiñónez en Primera, pero restará ver con qué continuidad, ya que para Aquino el desgaste de dirigir al alto nivel es grande.

Por último, Aquino mandó un mensaje claro a las demás árbitras que están en el staff. “Esto debe servir a las demás árbitras del plantel, que se abre una puerta, linda; que hay que aprovechar el momento de Zulma y las demás asistentes, que es muy bueno en rendimiento y darse cuenta de que depende de ellas”.



Éber Aquino, director de Árbitros de la APF, levantó el pulgar al debut de la pionera de Primera División.



“Esto debe servir a las demás árbitras del plantel, que se abre una puerta, linda. Deben esmerarse”.

Éber Aquino,

director de Árbitros.