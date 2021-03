Apesa afirma que Petropar desvirtúa mercado de precios

El hecho de que la estatal de combustibles aún no haya subido su gasoil común y solo los demás productos está desvirtuando los precios en el mercado, según cuestionó Miguel Corrales, titular de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio y Afines (Apesa).

En este orden, todos los emblemas subieron G. 400 las naftas y los dos tipos de gasoil el 19 de febrero pasado. Petropar, por su parte, mantiene el precio del gasoil Tipo lll (común) y aumentó el resto un par de semanas después.

“Está todo un poco afectado hoy porque Petropar todavía mantiene el precio de su diesel común. Y esto desvirtúa el mercado. Con precios más bajos inclina a su favor y los privados están perdiendo venta”, subrayó.

Puntualizó que de esta manera el emblema estatal no está actuando como regulador, sino que establece una competencia desleal. Corrales apuntó que las ventas no variaron mucho con la última suba, pero sí observan que el consumo cayó este mes de marzo. “Ojalá que no volvamos a retroceder las fases y se controlen las masas y hagamos trabajos de concienciación”, acotó.

Estimó que un retroceso sería fatal para muchos sectores y todos quienes volvieron a tomar capital operativo y asumir responsabilidad con proveedores. En cuanto a ventas, dijo que se encontraba camino a Misiones donde tiene dos servicentros y que este mes registraron baja considerable en facturación de ruta.

“Estamos esperando la Semana Santa, que es el último movimiento grande que está cerca y que la masa aprenda a viajar, salir y estar en grupos pequeños con todos los cuidados sanitarios para no frenar de vuelta la economía”, enfatizó.