El parlamentario del Departamento Central, consideró más importante “agradecer” la gestión del Gobierno en Salud pese a la cifra de muertos.

“Está cumpliendo una función encomiable y tenemos que agradecer que apenas 3.500 muertos tenemos”, expresó Paniagua durante la sesión extraordinaria.

Igualmente, el parlamentario colorado consideró que el jefe de Estado “viene salvando con su paraguayismo y su trabajo”.

La diputada Celeste Amarilla criticó a su colega. “Muy desafortunadas sus palabras y viene de un señor que entiende muy poco; no sé quizá no quiso decir eso... porque no se sabe expresar”, refirió.