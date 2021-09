Aparece hermano del niño de 2 años fallecido en Pedro Juan Caballero

Las fotografías del menor fueron viralizadas rápidamente, por lo que el hombre reconoció al niño, lo siguió y lo llevó hasta la Comisaría 7ª de la ciudad, informó Telefuturo.

El adolescente se encontraba merodeando por el barrio a bordo de una bicicleta, que también fue llevada hasta la sede policial.

El adolescente fue denunciado como desaparecido este miércoles por su madre, quien llegó a su vivienda en horas de la tarde y encontró a su otro hijo de 2 años sin signos de vida, tendido sobre la cama.

Lea más: "Un niño de 2 años fue hallado muerto y su hermano está desaparecido"

De acuerdo con las informaciones, el menor se encontraba a cargo de su hermano de 2 años y la hipótesis del Ministerio Público es que el mismo huyó de su casa tras el susto.

El hallazgo ya se comunicó a los familiares del adolescente, quien se encuentra a cargo de la Fiscalía y se aguarda la presencia de la Defensa Pública para ver si se puede conversar con el mismo sobre lo sucedido.

https://twitter.com/Telefuturo/status/1433415762375553029 La agente fiscal, Reinalda Palacios, menciona que la muerte del pequeño de 2 años pudo haber sido accidental. Dijo que su hermano de 14 años aún no se encontró con su madre y está asustado.

EN VIVO: https://t.co/pASLMhm15D#TelefuturoPy #DiaADiaPy #VacunarseNoCuesta pic.twitter.com/fOiDYDtZb9 — Telefuturo (@Telefuturo) September 2, 2021

Informe forense

El médico forense Marcos Prieto, quien inspeccionó el cuerpo del niño de 2 años, explicó que a simple vista y con un examen superficial externo, se pudo comprobar que llegó sin signos de vida, con una rigidez cadavérica de aproximadamente cuatro a cinco horas.

Manifestó que no se observaron lesiones externas de golpes o maltratos y la causa de muerte podría ser una asfixia mecánica realizada por otra persona, debido a que se le realizó estudio de radiografía y no se observó cuerpo extraño en las vías respiratorias. No presentó rastros de haber sido víctima de abuso sexual.

Sin embargo, el médico explicó que no hay signos que demuestren que se utilizaron las manos para asfixiarlo.

"No tiene lesión de ahorcamiento ni estrangulamiento, es una asfixia que podría ser de compresión", explicó.

Muerte del niño pudo ser accidental, según fiscala

El caso es bastante llamativo ya que el niño de 2 años fue encontrado por su madre con una sábana blanca, además de una nota escrita con las palabras: “Lo siento, su hijo vio algo que no debía. Tenemos al otro hijo mayor”.

La fiscala Reinalda Palacios se encuentra a cargo de la investigación y manifestó en contacto con Monumental 1080 AM que no se descarta que la muerte del niño se trate de algún accidente y que el responsable pueda ser el hermano de 14 años.

La investigadora indicó que se analizan los cuadernos del adolescente, de manera a comparar la caligrafía y descartar si pudo haber sido el hermano.

De comprobarse alguna similitud, entre otras evidencias, el adolescente sería sometido a un proceso de evaluación y se tomarían medidas especiales debido a su edad, explicó Palacios.

La representante del Ministerio Público manifestó que el adolescente también será sometido a una inspección médica y psicológica durante esta jornada.

Los nombres del niño, del adolescente y de su madre se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctimas o supuestos autores de hechos punibles.