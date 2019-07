Aparece el bebé robado en el Hospital de Concepción

El recién nacido se encuentra bien, y la fiscala Leticia Del Puerto, que intervino en el caso, decidirá su destino.

La mujer dijo que fue la propia madre del recién nacido Lizandri Quevedo quien le había entregado el pequeño, como sospecharon desde el principio los efectivos policiales que le tomaron la denuncia a Quevedo, al percibir la tranquilidad con que la mujer relataba los hechos.

Mencionó que la propuesta surgió de Teodora Sosa, quién acompañaba y cuidaba a la parturienta y al bebé. Ésta dijo que Quevedo no quería al niño y que incluso quiso abortar. “Te voy dar si queres, me dijo y yo le dije que quería si no me iban a crear problema”, relató la mujer ahora detenida.

Pero Quevedo desmintió que haya ofrecido a la criatura, “ya gasté mucho por él”.

La madre, de 18 años, oriunda de Yby Yaú, dijo que el viernes dio a luz a un varoncito en el centro asistencial y lo perdió en horas de la madrugada, cuando dormía; y según relató, su criatura estaba al cuidado de una mujer desconocida, de cuerpo robusto, que se ofrecía para tal efecto.

“Yo no la conozco, pero desde ayer andaba con nosotros, y esta madrugada me pidió el cuidado de la criatura mientras yo dormía un rato”, relató con serenidad.

También su acompañante, Teodora Sosa estaba muy tranquila, según los policías.

INSEGURIDAD. Según se supo, las cámaras del circuito cerrado de la institución no funcionan en el Pabellón de Maternidad. No obstante, la Policía busca otras imágenes de las farmacias ubicadas frente al hospital. El Hospital Regional carece de sistema de seguridad, no cuenta con guardia privado y solo un agente policial está en el lugar.

El ministro de Salud, Dr. Julio Mazzoleni, dijo días pasados en Concepción que por cuestiones presupuestarias no se cuenta con guardias privados, pero que en el presupuesto propio a elaborarse este año ya se podría incluir.