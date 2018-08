Anuncian fuertes intervenciones en ANDE

En ese sentido, dijo que para las autoridades muchas veces resulta más fácil realizar una gran inversión y tener entonces una alta ejecución presupuestaria antes que encarar aquello que es más difícil. “(...) ir casa por casa, poste por poste, cable por cable, ver qué necesita cada persona, cuál transformador está sobrecargado y poner las instalaciones en forma para que el servicio mejore”, expresó.

En otra parte de su discurso el titular de la ANDE alentó a los funcionarios a trabajar con honestidad. “(...) ayer dijo el señor presidente (Mario Abdo) que no va a permitir y yo tampoco (la deshonestidad). Vamos a trabajar con honestidad; el que trabaja con honestidad vive bien, sobre todo feliz con su conciencia”, indicó. “Hay que tener en cuenta que desde un tiempo a esta parte el paraguayo se ha vuelto más exigente en los servicios. Ya hoy en día no están tan felices cuando se les va la luz, no están tan felices cuando tarda mucho (...)”, dijo.