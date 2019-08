Anuncian el fin de los turnos por la madrugada en hospitales públicos

Se trata de la implementación de equipos informáticos, internet, soporte técnico y capacitación de los funcionarios en 110 establecimientos de salud y 50 Unidades de Salud Familiar (USF).

El proyecto inició este año en nueve hospitales públicos con apoyo de Itaipú y el plan es llegar a 30 hospitales (17 regionales y 13 especializados) el próximo año, según explicó Miguel Martin, viceministro del Mitic.

Entre varios beneficios, “ayudará a ir informatizando los turnos médicos, agendar consultas desde el celular, evitando así que la gente vaya a la madrugada a tomar turnos. En caso de imprevistos, el paciente podrá recibir un mensaje del hospital o del propio médico, en forma anticipada”, según se anuncia en un video promocional del Mitic.

El viceministro señala que lo del agendamiento dependerá del desarrollo de un portal o aplicación. “El Mitic está concentrado en esta etapa en la conectividad de los hospitales, desde afuera y de adentro: Instalación de cableado estructural, terminales de conexión inalámbrica, atención ambulatoria, cámaras de seguridad”, enumeró.

Están trabajando –añadió– en “cómo los sistemas van a permitir que los doctores estén disponibles en un horario determinado”.

ÁGIL. Martin refirió que la intención es llegar al 80% de la población mediante las USF. “Lograríamos que los sistemas de salud estén conectados; esto implica una interoperabilidad en donde todo se pueda leer en un mismo lenguaje: fichas de salud, registros digitales, informatización de la compra de insumos”, precisó sobre el sistema de software que el Ministerio de Salud Pública está desarrollando y que pretende “agilizar los procesos en general para que resulte en una atención más eficiente”.

A partir de ahora, la ficha o historial que está en un hospital se podrá acceder desde otro centro asistencial. “Finalmente genera agilidad en la atención ciudadana, en distintas formas, no solo en que me atiende más rápido sino de manera más efectiva porque el doctor que me atiende ya tiene mi ficha: sabe quién soy y tiene mi historial de forma digital”, indicó sobre cómo operará la digitalización de los procesos de atención.

Así, los médicos contarán con un registro digital de cada paciente y su historial médico. Esto permitirá realizar un diagnóstico adecuado. Por lo demás, según el Mitic, el plan también es llevar la telemedicina a lugares distantes. Es decir, realizar atención médica a distancia sin que el paciente se aleje de su pueblo.

Cuando metemos tecnología, rompe los procesos y me refiero a desde cómo se agenda un turno o la ficha del paciente. Miguel Martin, viceministro del Mitic.



Mayor control y transparencia

Con la informatización de la atención médica se sabrá, en tiempo real, cuándo se emitió un pedido de compra de medicamento, cuándo se compró, qué fármaco es necesario comprar, indica Miguel Martin, viceministro del Mitic.

“Ese es un tema elemental porque generaría mucho ahorro y mayor control; porque cuántas veces tuvimos noticias de compras dobles de medicamentos. Y, por otro lado, evitar el desabastecimiento”, apuntó.

Es así que, según asegura, el sistema de salud pública contará con una trazabilidad en todos sus niveles.

“En el sector público muchas veces hay doctores que se van y marcan, pero después se van a su clínica privada. Entonces, estos esquemas rompen muchísima corrupción que hay detrás porque vas a saber qué doctor te va a atender y en qué tiempo”, refirió al contar que todo esto está ligado al proyecto de identidad digital del Mitic. “Tus datos van a estar seguros y podrás acceder desde un sistema de seguridad digital”, señaló.

La inversión total de la digitalización del sistema de salud es USD 14.710.217 y se hará con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Incluye: mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento. Operación y mantenimiento de la conectividad.