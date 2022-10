Anulan exigencias de vacunación y PCR negativo para ingresar al país

Desde el próximo lunes ya no se exigirá a los viajeros –sean connacionales o extranjeros- el esquema completo de vacunación anti-Covid ni el test de PCR negativo para ingresar al país. Esta es la propuesta que elevó ayer la Dirección de Vigilancia de Salud, a la luz de la casi nula circulación comunitaria del virus.

El Dr. Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, aclaró que actualmente entre el 70% al 80% de los países del planeta tienen restricciones y exigen vacunación completa o test. “La situación epidemiológica de nuestro país nos da la posibilidad de desescalar una medida; entonces, para el lunes 24 la propuesta que estamos haciendo para el ministro de Salud es que a las personas que no cuentan con el carné de vacunación ya no les vamos a pedir el test”, apuntó.

De este modo, queda sin efecto –dijo– el protocolo de ingreso vigente desde el 2 de junio pasado. Hasta hace poco, quienes no contaban con vacunación completa contra Covid debía presentar el test de PCR negativo.

Sequera indicó que desde el 1 de octubre hasta ayer entraron más de 25.000 personas por el aeropuerto y por los puntos migratorios más grandes, según los registros de Migración que comparte con Salud. “Menos del 1% no tenían vacuna y se hicieron el test; poquísimas personas –no llegan ni a cinco– fueron rechazadas porque no querían hacerse el test y no presentaron la vacunación, principalmente extranjeros”, refirió.

Monitoreo. De cualquier manera, conforme señaló, seguirán monitoreando “la movilidad de pasajeros” que ingresan desde los puntos migratorios más importantes del país.

Para el efecto, personales de Vigilancia abordarán a los viajeros cuando ingresen por el aeropuerto o por puntos terrestres, si tienen o no el carné de vacunación.

“Vamos a monitorear cómo se comporta esto, si ingresa gente que está vacunada o no. No va a condicionar la movilidad; la gente podrá entrar y salir. Pero, sí vamos registrar el estado de vacunación de la movilidad de las personas para hacer nuestras estimaciones de impacto de estas medidas de Salud Pública que estamos haciendo”, dijo, al explicar que esto les servirá para realizar estimaciones en caso de que aparezcan nuevas variantes.

Sequera repasó que la semana pasada se reportaron apenas 35 casos de Covid-19 en todo el país. Por segunda semana consecutiva tampoco se registraron fallecidos por esta enfermedad. Sí hay 11 nuevos hospitalizados con Covid, de los cuales dos están en Terapia Intensiva.

Desde las últimas cuatro semanas, todos los municipios del país se encuentran en el nivel 1 de circulación comunitaria del virus. “El nivel de circulación comunitaria es muy bajo; por eso podemos estar acá en este salón con más de 20 personas y sin la necesidad de estar con el tapabocas”, afirmó en referencia a la conferencia de prensa de la víspera. Es así que otra de las medidas a implementarse y que vienen discutiendo al interior de la cartera sanitaria “es el uso del tapabocas, principalmente en los establecimientos de Salud”.

Indicó que quienes deberían usar mascarilla dentro de los hospitales son personales de blanco, pacientes y visitantes. En esa línea se va a recomendar según diferentes escenarios las zonas en los hospitales donde se debe usar el tapabocas. En el estacionamiento no hace falta, en un pasillo abierto, tampoco; “pero sí en un lugar donde hay enfermos, en una sala de espera donde hay otras personas que están tosiendo”, remató.

Ahora, si uno no tiene el carné de vacunación no va a tener necesidad de hacerse el test, va a ingresar igual al país. Dr. Guillermo Sequera, director de Vigilancia.