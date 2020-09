Anulan compra de carburante realizada por Gobernación

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), a cargo de Pablo Seitz, resolvió anular un contrato millonario de compra de combustibles por parte de la Gobernación de Alto Paraguay, a cargo del gobernador Domingo Adorno. De acuerdo con publicaciones de Última Hora, la firma RDS SA, adjudicada con el contrato de G. 660 millones, no cuenta con la habilitación en el ramo.

La DNCP concluyó una investigación de oficio con respecto a los dudosos contratos hechos por la Gobernación de Alto Paraguay y expuestos por este medio, dando como resultado la anulación de la adjudicación a la empresa RDS SA y “en consecuencia el contrato suscripto”.

“Considerando las deficiencias en el informe de evaluación que han viciado el acto administrativo de adjudicación, y la inhabilitación para operar de la única firma oferente y adjudicada en el llamado, debidamente comprobado en la presente investigación, y atendiendo que no resulta factible la reevaluación de la oferta, corresponde anular la adjudicación”, dice la Resolución 4018/20 de la DNCP.

Asimismo, la institución establece la recomendación a la Gobernación que de acuerdo con los resultados arrojados en la investigación al contrato con ID 380263, ponga fin e inicie los trámites a fin de deslindar responsabilidades en el ámbito administrativo.

En la parte resolutiva, detalla los vicios de la adjudicación subrayando que la firma de expendio del carburante a la fecha “se encuentra con habilitación para operar cancelada”. No obstante, subraya que al momento del llamado y posterior suscripción del contrato estaba habilitada. De lo primero, la DNCP concluye que la contratante no tendría garantías de que se cumpla el contrato. “A la fecha dicha habilitación para operar ha sido cancelada; por dicha razón, la empresa adjudicada RDS SA no puede proveer combustible a la Gobernación de Alto Paraguay, afectando el objeto principal del contrato”.

MILLONARIA. La Gobernación adjudicó la provisión de combustible para el Ejecutivo departamental y para la Junta legislativa por un valor total de G.661.410.585. La fachada del negocio con aspecto de abandono a junio de este año, periodo en que es cancelada la matrícula para operar.