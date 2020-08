Anulan arresto en caso Imedic y jueza sale

Los camaristas José Waldir Servín, cuya recusación fue rechazada, junto con sus colegas Cristóbal Sánchez y Gustavo Ocampos, anularon la resolución del pasado 22 de julio de la jueza Lici Sánchez.

Con la nulidad, la magistrada, que había sido ratificada en el caso la semana pasada, deberá inhibirse porque así lo dice la ley, cuando una resolución del juez es anulada.

Según los camaristas la notificación de la audiencia llegó sin darle el tiempo necesario a la Fiscalía para poder estar en la audiencia, con lo que se le privó del derecho a la igualdad de oportunidad procesal para contestar el pedido de la defensa.

Tanto Ferreira como Godoy, con la resolución de los camaristas, ambas quedan nuevamente en rebeldía y con orden de captura. Sin embargo, un juez debe remitir de nuevo el oficio a la Policía para que sean buscadas. Además, deberá levantarse el embargo por USD 1.500.000 que se trabó.

Paralelamente, la imputada Nidia Godoy, recusó al fiscal Marcelo Pecci. Su argumento fue que tanto el agente como la jueza Lici Sánchez, estaban en un “fuego cruzado” y que se hace un “show mediático” que les deja en indefensión.

No obstante, con la resolución del Tribunal de Apelación, la jueza Sánchez, ya no estará en la causa, por lo que el argumento de la recusación ya no tiene sustento.