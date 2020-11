Antibiótico y Covid-19, la otra pandemia

Pandemia silente. En el país se registra una resistencia antimicrobiana (RAM) del 50% en el antibiótico conocido como ciprofloxacina, que sirve para tratar la infección urinaria, según datos del Sistema de Vigilancia Laboratorial. Del 18 al 24 de noviembre se conmemora la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antimicrobianos como una manera de combatir la amenaza global, que también tiene su impacto en la pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19).

“Actualmente, la epidemiología de bacterias resistentes a los antibióticos en nuestro país, no está ampliamente socializada, no es conocida por todos los profesionales que recetan antibióticos. Por ejemplo, si se cree que un paciente con coronavirus grave requiere antibióticos de amplio espectro, únicamente por el cuadro de gravedad que presenta, lo que estamos haciendo es predisponerle a ese paciente a tener una sobreinfección por una bacteria resistente a los antibióticos”, señaló la doctora Viviana De Egea, titular de la Dirección de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud Pública (MSP). La resistencia antimicrobiana es la capacidad que tienen algunos microorganismos (como virus, bacterias, hongos y parásitos) de sufrir cambios para que los medicamentos con que se los trata no tengan efecto sobre ellos. “Lo preocupante es que las bacterias son cada vez más resistentes y lo que tenemos son menos opciones en tratamientos antibióticos vía oral”. En el país, desde el 2018 la venta de antibióticos se hace bajo receta simple archivada, para evitar la automedicación. La resistencia antimicrobiana es una pandemia que existía antes que el Covid-19 y que va a seguir existiendo, advirtió la doctora Viviana De Egea.



nuevo virus del siglo