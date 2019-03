Antecedentes poco favorables

En la noche del martes Olimpia igualó 1-1 ante la Universidad de Concepción, por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. No es el mejor arranque para un equipo que se trazó como objetivo ser protagonista en la Copa, más allá que está bien posicionado en el grupo.

El franjeado es segundo con 2 puntos, los mismos que posee el Godoy Cruz de Mendoza. Pero si vamos a las estadísticas, el no ganar uno de los dos primeros juegos en la fase de grupos no trae antecedentes muy favorables para el conjunto de Para Uno (ver info). De las últimas cinco veces que no logró una victoria en los dos primeros juegos, solo en dos ocasiones logró avanzar a la siguiente fase de la Libertadores.

avanzó. La primera fue en 1993, con Éver Almeida como DT. En esa ocasión el Franjeado llegó a cuartos de final, donde cayó eliminado ante Cerro Porteño en penales, luego de igualar 1-1 y 0-0 en los juegos de ida y vuelta. La segunda a vez fue en el 2003, tras lograr su tercera Libertadores, cuando eso con Nery Pumpido como DT, el Decano avanzó como segundo, pero fue eliminado por Gremio en octavos.