"Ante Palmeiras será estratégico"

“Los dos empates (1-1 ante Guaraní y Libertad) no nos permiten despegar en el campeonato, pero estamos ahí arriba. El volumen de juego de este fin de semana satisfizo, merecimos ganar, pero más allá de eso valoramos el crecimiento de juego”, añadió.

Para el titular azulgrana, la evolución del equipo llega en un momento justo, teniendo en cuenta que en pocos días llega el juego más importante de la temporada, ante el Palmeiras por Copa Libertadores. “Primero jugamos ante Sol de América y luego ante Palmeiras de local (9 de agosto, 20.45), un partido muy estratégico para nosotros, porque nos jugamos el año”.

Es el rival. Consultado sobre el duelo ante el conjunto brasileño y todo lo que se genera en torno a ese juego, Zapag manifestó: “Y porque es el rival que estamos esperando todos. Porque es un juego de octavos de final de Copa Libertadores y porque pasó mucho tiempo. Pero nosotros somos un equipo bien armado, que ese día debe estar más que enchufado para enfrentar a un rival que sabemos que es fuerte. Sabemos que el fútbol paraguayo está uno o dos pasos atrás del fútbol brasileño, pero con el apoyo y la mística de la mitad más uno nos haremos fuertes en nuestra cancha”.

Por último, el presidente habló sobre si existe o no alguna ventaja en arrancar la serie jugando en casa. “No hay mucha diferencia. Lo importante es sacar un buen resultado en casa para ir a jugar la vuelta con la ventaja en el marcador, mucha confianza y más chances de clasificación”.

La cifra

8 goles ha marcado Cerro Porteño en la primera parte de la Copa Libertadores. Diego Churín, con 4 dianas, es el máximo anotador.

Su compromiso con el club sigue firme

“Mi compromiso sigue firme, no sé el puesto, pero sigue firme. Porque nosotros trabajamos en función al club con responsabilidad. En breve el trabajo principal va a ser trabajar en formativas, Reserva y Primera, porque en infraestructura el club está hecho”, indicó Juan José Zapag, ante la consulta sobre si seguirá siendo presidente de Cerro tras las elecciones de diciembre. “Tengo el respaldo del hincha. No me siento mejor que nadie, pero tengo la convicción de lo que se hace y el compromiso de lo que se va a hacer. Estamos bien, pero vamos a estar mejor”, finalizó.