Ante lluvia de críticas, Nicanor suspende pago de cuota deportiva

“(Sobre) el pago de la cuota deportiva, que se incorporó en el reglamento interno creo que hace tres meses, por decisión de las organizaciones o de los sindicatos de ambos países tomé la decisión de suspender el desembolso de la cuota deportiva en forma unilateral por considerarla innecesaria”, señaló Duarte Frutos en un mensaje a ÚH.

Sucede que los empleados de la EBY, además de recibir plus por presentismo (acudir regularmente al trabajo), almuerzo, subsidio de tarifa eléctrica, también recibían el pago por la cuota deportiva que aparece en la planilla salarial de la entidad.

En la nómina oficial de empleados margen derecha correspondiente a febrero se puede observar que varía el monto para este concepto. Algunos recibieron G. 297.300 y otros G. 416.220 o G. 1.189.200. Trascendió que se introdujo una cláusula en los contratos y que cada funcionario percibe anualmente este dinero para promover la práctica de deportes.

“En un momento en que tenemos que agotar mecanismos para reducir el peso de los gastos salariales en la entidad binacional, (es) una decisión unilateral. En el lado paraguayo esa cuota está cancelada”, afirmó Duarte Frutos.

Detalles. La EBY cuenta aproximadamente con 2.000 empleados en el lado paraguayo, mientras que en el lado argentino se habla de aproximadamente 700 funcionarios. Además de la cuota deportiva, los empleados reciben otros beneficios como el subsidio para pago de energía eléctrica (G. 208.000), gastos de almuerzo (G. 891.800); pago por presentismo, que es un plus en concepto de asistencia regular y responsabilidad laboral. Algunos alcanzan G. 1.203.000; y por si fuera poco, también la asignación familiar determinada.

Cuando el lunes pasado el director paraguayo de la EBY fue consultado sobre el tema luego de participar de un acto oficial en Ayolas, donde también estuvo el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dijo desconocer el gasto por cuota deportiva. Inmediatamente llamó a Luis Fretes, quien tiene el cargo de jefe del Departamento Financiero. Este explicó que disponen de G. 100 millones para cumplir con el rubro.

“Se está pagando. Se está pagando al club social. Hay más de G. 100 millones que se está pagando. Sí. Es para el sostenimiento del club. Para cada funcionario no se puede pagar por hacer ejercicio, pero todos los beneficios del personal están al día y están respetados. No hay ningún beneficio que no se pague. Todos están al día”, expresó Fretes ante la consulta de ÚH.

Desde hace años que las autoridades que están al frente de la entidad hablan de la necesidad de reducir costos. Una estimación del costo de funcionamiento ronda los USD 100 millones por año. Hasta el momento no hubo un ordenamiento financiero.