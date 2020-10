Ante el debate sobre si legisladores pueden ir presos, plantean legislar

Defensores y detractores de la inmunidad de detención de legisladores no terminan de ponerse de acuerdo y ante el aumento de diputados envueltos en causas penales, una definición al respecto se volvió de vital importancia, ya que dos de ellos están privados de libertad, mientras que uno ni siquiera fue desaforado, basado en esta hipótesis, causando un desbalance.

El diputado del movimiento Honor Colorado y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Derlis Maidana, asegura que una detención sin condena va en contra de la Constitución Nacional, citando el polémico artículo 191 De las inmunidades: “Ningún senador o diputado podrá ser detenido, desde el día de su elección hasta el del cese de sus funciones, salvo que fuera hallado en flagrante delito que merezca pena corporal. En este caso, la autoridad interviniente lo pondrá bajo custodia en su residencia, dará cuenta de inmediato del hecho a la cámara respectiva y al juez competente, a quien remitirá los antecedentes a la brevedad”, señala parte del texto de la Carta Magna.

En tanto la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, indica que una norma constitucional es que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que existen interpretaciones interesadas de la Carta Magna para defender una carrera política viciada de corrupción.

“Existen argumentos jurídicos sólidos para sostener que diputados y senadores sí pueden ser procesados por la Justicia por hechos punibles comunes, sí podemos ser privados de nuestra libertad y no interpretar el artículo 191 de manera antojadiza y descontextualizada de lo que significan los valores éticos y democráticos que deben primar por encima del interés particular de cualquiera que haya accedido a una banca”, resaltó.

Sobre el punto, el diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Celso Kennedy manifestó que para no continuar con esta laguna, es necesario elaborar una ley que defina si es posible la prisión preventiva. Recordó que la figura de la inmunidad de detención fue creada por los constituyentes para evitar las persecuciones políticas. “La amenaza de la persecución política no está desaparecida del escenario político nacional. Ni siquiera para el oficialista, como herramienta para distorsionar la política”, acotó.

Los dos diputados que fueron privados de su libertad, Miguel Cuevas (ahora con arresto domiciliario) y Ulises Quintana (recluido en Viñas Cué), ambos de Colorado Añetete, sostiene que no pueden estar en prisión amparados por la Constitución.

Sin embargo, desde el pleno de la Cámara Baja ambos fueron desaforados para seguir el proceso, en tanto que con Éver Noguera, también de Colorado Añetete, no se tuvo el mismo criterio y se rechazó el pedido de desafuero alegando que el diputado estaba siendo víctima de una persecución por parte de la Fiscalía, y que no había garantías de que se respete el debido proceso. Él mismo solicitó no ser desaforado.

Noguera fue imputado por administración en provecho propio y asociación criminal, en el caso que investiga al senador Rodolfo Friedmann, por negociados en la compra del almuerzo escolar de la Gobernación del Guairá.