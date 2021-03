Ante alerta roja por Covid, urge acción de Gobierno y ciudadanía

Al margen de la crisis política que el país vive en estos días, con las reiteradas movilizaciones de protesta en las calles contra el Gobierno, mientras se busca decidir en el Congreso si es viable o no un pedido de juicio político al presidente y al vicepresidente, el Ministerio de Salud ha declarado el nivel de “alerta roja sanitaria”, debido al aumento sostenido y récord de contagios por Covid-19 registrados en los últimos días.

Las estadísticas de salud cerraron el martes con 2.125 casos de contagios, 1.250 hospitalizados en sala y 324 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, lo que constituye un triple récord con las cifras más altas obtenidas desde el inicio de la pandemia, hace más de un año.

Las previsiones de los expertos sostienen que tampoco existen indicios de que la situación mejore en los próximos días. Por el contrario, la tendencia es que el alto nivel de contagio se vaya agravando, y que lleguemos al penoso momento que ya ha ocurrido en otros países, en que las personas mueran sin poder ser atendidas en los hospitales, debido a la falta de camas disponibles con servicios de terapia.

Según las cifras entregadas por Salud hace dos días, el Departamento Central encabeza la región de mayor impacto con un total de 72.900 personas que han enfermado de Covid (43,4%), seguido por Asunción con 40.143 (23,9%) y Alto Paraná con 12.855 (7,6%), siguiendo con Itapúa, 6.827 casos (4,1%). Todas estas regiones aparecen actualmente en rojo en el mapa de riesgo que mide la intensidad de la transmisión en las últimas dos semanas.

Las manifestaciones masivas de protesta ciudadana que se llevan a cabo actualmente, pidiendo la renuncia o el juicio político del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y del vicepresidente Hugo Velázquez, así como de otras autoridades, por la mala gestión ante la crisis sanitaria y por no frenar y castigar los hechos de corrupción denunciados, si bien constituyen un buen ejercicio de los derechos democráticos, en muchos casos contribuyen a agravar aún más el crítico panorama de salud. La continua aglomeración de personas, en varios casos sin el uso responsable de tapabocas, o sin guardar la distancia física recomendada, puede tener mucha incidencia en el aumento de contagios en las próximas semanas.

Por ello, sin renunciar al derecho de reclamar al Poder Ejecutivo que corrija la mala gestión (especialmente, mejorar la infraestructura médica, que no falten medicamentos, conseguir las vacunas), la gente debe hacer su parte: salir solamente por cosas esenciales, evitar contactos físicos, guardar distanciamiento, usar tapabocas, desinfectarse, reducir el tiempo y la frecuencia de encuentros y reuniones, postergar toda actividad no esencial, entre otras medidas.

El Gobierno ha fracasado en cuestiones vitales para cuidar nuestra salud pública, pero no por ello los ciudadanos debemos cometer el error de relajarnos y de no cuidarnos debidamente, aunque ello suponga la continuidad de grandes sacrificios. Debemos protegernos a nosotros mismos, es la manera de proteger también a los demás. No queda otra opción.