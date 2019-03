ANR alerta que podría anular nuevo llamado a convención por “vicios”

La convención extraordinaria, que tiene el apoyo del movimiento Añetete y del mismo presidente Mario Abdo Benítez, apunta a modificar todos los artículos que fueron cambiados en 2011 referentes a la antigüedad del afiliado como requisito para acceder a cargos electivos e internos de la ANR y agregar además la militancia como exigencia.

Actualmente, para estos cargos solo se requiere de un año de afiliación y la idea es ampliar de entre 2 a 10 años, dependiendo del caso.

“La convención autoconvocada para el 8 de marzo pasado, a las 17.00 y a las 17.30, en primera y segunda convocatoria, no fue instalada debidamente, por lo que una nueva convocatoria deberá necesariamente cumplir con todos los trámites legales y estatutarios, sin vicios que conlleven a su nulidad”, expresa el documento.

El vicepresidente de la ANR y presidente en ejercicio, Darío Filártiga, ex asesor político de Horacio Cartes, explicó que la convención pasada no tuvo cuórum, por lo que, según establece la regla, debe posponerse, en este caso, para mañana 23 de marzo tal como se realizó; no obstante, esta vez no fue publicado un edicto en los medios de comunicación, como dicta el estatuto.

Indicó que el aviso debe hacerse al menos 30 días antes detallando fecha, hora, lugar y orden del día, y que hubo faltas jurídicas que no quiso especificar. “Ya no hubo ninguna convocatoria oficial para el 23 y 24 de marzo, solo fue una convocatoria verbal, no se cumplieron los recaudos que exige el reglamento del partido de que hay que anunciar con 30 días de anticipación y todos los requisitos que se exigen para una convocatoria legal”, señaló.

Filártiga suavizó luego el discurso indicando que si bien cualquier convencional puede anular la convención, no es el momento para esa discusión y que como responsable del partido cede el local sin discriminación de movimientos.

“Como presidente en ejercicio quiero decir que todos nosotros tenemos que cuidar la institucionalidad y la unidad del partido, que no tiene que haber discriminación de movimientos, porque lo que importa es la suerte del partido como tal, como un todo”, puntualizó.

Por su parte, el presidente de la seccional 4 de Fernando de la Mora, Jorge Miranda Del Río, de la Coordinadora de Convencionales Unidos, dijo que la comisión lanza la advertencia porque están alertas a lo que pueda suceder en el encuentro, pero que desde la organización se tomaron todos los recaudos legales.

“Ellos no están en condiciones de dar valoración de nada. La Comisión Ejecutiva no puede opinar al respecto. Ellos lo que tienen que hacer es abrirnos las puertas de nuestra casa, la casa de todos los colorados; si ellos consideran que existen algunos vicios para demandar la nulidad, que lo hagan después con su abogado y listo”, desafió.

Se mostró seguro de que tendrán el cuórum, que, según el artículo 11 del estatuto, es la mitad más uno, en este caso, son 1.137 convencionales, por lo que 570 son los que darán el cuórum.