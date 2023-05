Anotaciones poselectorales

No estamos todavía en una etapa poselectoral propiamente dicha. El juzgamiento de las elecciones sigue su curso y pueden darse cambios en los resultados difundidos por el TREP a raíz de evidencias presentadas. No es el caso hasta ahora. Sin embargo, las diferencias entre los principales candidatos a la presidencia, así como entre las listas para diputados y senadores, son tan amplias que uno puede ya extraer ciertas conclusiones a partir de las cifras del TREP.

El Partido Colorado ganó. Lo hizo porque no se dividió y supo movilizar su voto duro. Los 1.292.000 votos que recibió Santiago Peña no difieren mucho de los aproximadamente 1.206.067 que recibió Mario Abdo Benítez en 2018. El partido no se dividió para las elecciones, pero hay que ver qué pasa en el Congreso del próximo periodo. Hasta ahora se habla de una mayoría de Fuerza Republicana en ambas bancadas coloradas, la del Senado y la de Diputados. Lo más probable es que esa realidad matice el hecho de que la ANR tenga mayoría absoluta, pues daría pie a lo que ha sido una práctica en el actual periodo, es decir, las sumas y restas entre colorados y partes de la oposición.