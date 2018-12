“Año lindo para los juveniles”

“Me sorprendió el llamado del profesor Daniel Garnero para subir a Primera. Yo había realizado la pretemporada con el plantel de Primera, pero luego volví a bajar a la Reserva”, comenzó.

A renglón seguido se refirió a ese día, donde le tocó ingresar en lugar de Roque Santacruz, el 15 de abril frente a Independiente. “El día de mi debut estaba muy tranquilo. Muchos de mis compañeros me hablaron bastante, así como un día antes lo hizo el profe. Cuando estaba por entrar a la cancha Garnero me dijo que esté tranquilo, que haga lo que sé hacer. Que no tenga miedo y que cuando tenga la pelota que encare, porque eso es lo que a él le gusta que haga”.

no defraudaron. El volante de 21 años destacó que este año fue magnífico para los chicos, por las chances de jugar que tuvieron. “Este año fue muy lindo para los juveniles por las oportunidades que tuvimos, por la confianza que nos demostró el profesor Daniel Garnero y por los logros que obtuvimos como equipo”.

“Siempre nos reuníamos entre todos los jóvenes para hablar. Nos decíamos que no podíamos desperdiciar la oportunidad que tanto veníamos buscando. Que desde las inferiores venimos luchando mucho para tener la posibilidad de llegar a Primera y creo que no lo hicimos”, agregó.

“Ahora, mi objetivo es ganarme un lugar en el equipo y jugar la Libertadores”, concluyó Fernández.