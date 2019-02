ANNP tiene 1.470 funcionarios, de los cuales 850 no tienen funciones

De los 1.470 funcionarios que tiene la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), 850 no cuentan con una función que desempeñar, según admitió el propio presidente del ente, Ramón Retamozo, en una entrevista con este diario. Esto significa que el 58% de los que figuran en la nómina cobran sin hacer nada.

“Tenemos planilleros y no tenemos de otra”, resaltó el alto funcionario, para luego aclarar que en realidad estas personas no son planilleros, porque sí acuden a sus respectivos puestos de trabajo y registran tanto la entrada como la salida. Lo que sucede es que el personal en cuestión no tiene asignadas labores a ejecutar, debido a que el ente tiene una superpoblación generada desde el 2012, en gran parte por el cierre del Puerto de Asunción.

A criterio de Retamozo, la situación se volvió insostenible, por lo que urgen planes de retiro voluntario, hoy prohibidos vía decreto. Resaltó que llama poderosamente la atención que la mayoría de estos “empleados” cobren el salario mínimo y que por la antigüedad que tienen son “intocables”. Justamente en la nómina de funcionarios del mes de diciembre del 2018 se puede observar que la mayoría de los que figuran perciben un salario de G. 1.862.112, más otros G. 300.000 por subsidio de salud, llegando a ingresos de G. 2.162.000.

“Nosotros encontramos la institución con 1.500 funcionarios, estamos superpoblados. Al suspenderse en el 2012 la operatividad en el Puerto de Asunción, tenemos una superpoblación de por lo menos 800 a 850 funcionarios, que es un gasto que estamos absorbiendo. 850 funcionarios están sin funciones en ANNP y nosotros con 500 o máximo 600 funcionarios ya podemos funcionar”, expresó.

Se le consultó si hay motivos particulares que impiden la rescisión del contrato y señaló: “La mayoría tiene 25, 30, 37, 40 años de antigüedad, de los cuales el 93% gana sueldo mínimo, que llama mucho la atención, y cómo vamos a mejorar si 85% de nuestros ingresos se destinan para eso. No tenemos crisis económica, pero no podemos mejorar ni proyectar obras de gran envergadura para poder mejorar y competir con los puertos privados”, enfatizó.

Reconversión. Por otro lado, Retamozo señaló que con el plan de reconversión del Puerto de Asunción se previeron fondos para el retiro voluntario de los trabajadores de la ANNP, lo cual está en análisis. Este proyecto está a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), donde se avanza con la construcción de las oficinas de Gobierno.

“Seguramente en el mes de abril a más tardar vamos a presentar un proyecto para el Congreso o al MOPC, que está reconvirtiendo el puerto, porque hemos encontrado que en el convenio, concretamente en el contrato, está en una parte que se prevé un monto para hacer ese retiro voluntario e indemnización a aquellos funcionarios que quieran acogerse a una jubilación por adelantada”, enfatizó Retamozo.

El objetivo del cierre del Puerto de Asunción fue convertir a este sitio en una zona turística, integrado al microcentro y abierto a la ciudadanía. En su momento, se explicó que la determinación se debió a que el puerto ya no estaba operando porque los buques de gran porte ya no podían atracar allí.

La ANNP figura entre las empresas públicas que el Gobierno pretende reestructurar.