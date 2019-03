Añetete sondea a llanistas en busca de acuerdos para juicio político

Tras la reunión que se desarrolló en Mburuvicha Róga la noche del lunes, los aliados del presidente Mario Abdo Benítez apuntan a consensuar en paquete los temas pendientes y que son el juicio político al ministro de la Corte César Garay Zuccolillo y su posterior sucesor, elegir al reemplazante a Sindulfo Blanco, destituido por juicio político, y llenar la vacancia que dejará Raúl Torres Kirmser, quien se jubila en abril.

Además está en proceso de selección la terna para elegir al nuevo defensor general público, la renovación de la mesa directiva del Congreso y el tratamiento y aprobación de los paquetes de leyes tributarias y contra lavado de dinero que pide el Ejecutivo.

En la reunión del lunes, si bien se dejó en claro que apoyan la prosecución de los juicios políticos a García y a Garay, no se bajó una línea aún atendiendo a que la determinación está atada a como van avanzando las negociaciones. Hasta el momento hay posturas divididas en cuanto a quién elegir en sustitución de Sindulfo Blanco. Un grupo apoya a Alberto Martínez Simón, quien también es promocionado por referentes del PLRA, mientras que otros abdistas están apostando por Rubén Romero.

Lo mismo ocurre con el contralor García. En el PLRA hay senadores que lo siguen apoyando como el llanista Dionicio Amarilla, quien tiene a varios operadores incluida su esposa en la Contraloría.

Lo concreto es que el oficialismo tiene una semana para sondear con los llanistas con quienes tienen mayor afinidad para llegar a acuerdos. Quedaron en mantener otra reunión el próximo martes.

Además, Abdo tiene que canalizar los reclamos de varios legisladores que están inquietos porque hasta el momento no recibieron respuestas a varios pedidos. La discusión pública entre Eduardo Petta y Silvio Ovelar es solo un reflejo del malestar interno que hay entre los referentes del Gobierno. Públicamente afirman que no tocaron la crisis interna durante la reunión del lunes pero trascendió que el mandatario conversó con Blanca Ovelar luego de la reunión.

hoy no hay votos. El presidente del Congreso, Silvio Ovelar, confirmó que no hubo aún posiciones coincidentes sobre algunos temas y que inclusive hay algunos que efectivamente defienden al Contralor. “Si hoy hacemos los cálculos (...) no hay números para sacarlo al contralor en el Senado”, expresó Ovelar en conversación con Monumental AM. Sentenció que si en Añetete tuvieran posición uniforme sería otra la realidad porque puede tener un efecto arrastre. Acotó que a su criterio la bancada oficialista debería tener una posición única en temas delicados como el juicio político y la conformación de las ternas para la Corte, en sintonía con el discurso presidencial de combate contra la corrupción.

En cuanto a la conversación con el llanismo, que estaría interesado en la presidencia del Congreso y la Defensoría Pública, Beto subrayó que “cuando uno negocia está dispuesto a hacer concesiones”.

Dijo que todos los senadores tienen directivas de hacer el sondeo con los demás sectores tanto para la conformación de la nueva mesa directiva del Senado así como para cerrar paso y acompañar el juicio político a García.

La negociación

Vacancias Corte. Se debe llenar vacancia dejada por Sindulfo Blanco y la que dejará Raúl Torres Kirmser.

Juicio político. Continuar el juicio a César Garay Zuccolillo por excesiva morosidad.

Mesa directiva. El llanismo aspira a la presidencia del Congreso y para ello están buscando mantener el acuerdo del año pasado.

Defensoría Pública. El Consejo de Magistratura elabora la terna y el llanismo aspira a ocupar el cargo.

Leyes. Quieren agilizar paquetes de leyes tributarias y contra el lavado de dinero.