Añetete impone de nuevo militancia en ANR y pone cerrojo a outsiders

De esta forma, Mario Abdo Benítez demostró su poderío frente al cartismo que rechaza de manera tajante las modificaciones realizadas y cuestiona la legalidad de la asamblea. En casi dos años, aunque esta vez sin su presencia, Marito da vuelta al escenario de la última convención, donde fue abucheado por los seguidores de Horacio Cartes.

Justamente para permitir la postulación de Cartes a la presidencia de la República fue que la ANR amoldó su estatuto en 2011 cuando bajó a un mínimo de un año de militancia el requisito para postularse.

La reunión de ayer duró un poco más de una hora y al final algunos convencionales quedaron descontentos con el manejo porque se cortó el debate y no se analizaron los planteamientos hechos.

Los convencionales aprobaron también la antigüedad mínima de cinco años como requisito para aquellos que quieran candidatarse a intendentes, diputados, parlamentarios del Mercorsur, presidente de seccional, convencional y miembros de la Junta Municipal, Departamental y de la ANR.

Esta nueva disposición podría frenar a Santiago Peña, quien suena como posible candidato del cartismo para las próximas municipales. El ex ministro de Hacienda se afilió en octubre del 2016 y para las municipales de noviembre de 2020 no reunirá aún los cinco años de antigüedad como afiliado, aunque en el cartismo aseguran que no le afectará porque él ya fue candidato a presidente y los cambios no pueden ser retroactivos.

Para ser candidato a senador, presidente de la Junta de Gobierno también se requerirá la antigüedad de 10 años. “Debemos precautelar los intereses del partido”, dijo Jorge Miranda, quien presidió la convención y mocionó a Alejandro Sasha Evreinoff y Hugo Freyre como secretario político y de actas, respectivamente.

El convencional Alfredo Mongelós fue quien hizo la moción oficial para la modificación del estatuto, y la propuesta fue mocionada por Liz Acosta y Rubén Anildo Loblein. El tinte de los discursos era contra el cartismo y los outsiders como Peña, aunque sin nombrarlos. El discurso del convencional Juan Radice fue más enérgico al comparar un preservativo inflado con la clase de dirigente que el ex presidente Horacio Cartes quería a su lado. “Ya no somos convencionales condones”, expresó.

“Esta es una convención histórica porque aquí a nadie se nos ofreció ni G. 1.000 para venir. Aquí estamos los auténticos colorados, los que no somos prebendarios, los que ya no queremos un patrón”, dijo Liz Acosta, quien agregó que muchos estuvieron en el partido sin siquiera conocer el estatuto partidario. “Decimos basta de imposiciones, de mentiras. Queremos verdaderos colorados que valoren al partido”, indicó.

“Necesitamos que funcione la Junta de Gobierno”, dijo a su turno Rubén Loblein.

Richard Gómez pidió el cierre del debate y varios convencionales solicitaron cambios en las modificaciones planteadas. Al finalizar, los convencionales manifestaron su queja porque no fueron escuchados sus planteamientos.

“Quién es Richard Gómez para venir a pedir cierre de debate, él es un zoquetero que ya está en un lugar. A mí me mueve el patriotismo y mi coloradismo, pero como convencional, dicen que somos la máxima autoridad del partido, es una mentira, una hipocresía”, dijo el convencional Modesto Gaona.

Radice, por su parte, había solicitado como requisito para ser convencional, aparte de los cinco años de antigüedad, que el afiliado sea parte de la comisión directiva de la seccional para que haya “más vida partidaria”. Se sulfuró y reclamó a los miembros de la mesa, quienes le indicaron que no socializó el proyecto.

La cifra

10 años de antigüedad es el requisito para candidatos a presidente, titular de la ANR y senadores.

5 años de antigüedad es el requisito para candidatos a intendente, diputado y miembros de las Juntas.

Aquí, en esta convención histórica, estamos los auténticos colorados, los que ya no queremos un patrón. Liz Acosta, convencional.

Debemos precautelar los intereses del partido con gente que tenga militancia y coloradismo. Jorge Miranda, presidente de la convención.