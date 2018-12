Añetete dividido: Ala dura y los que coquetean con HC

El movimiento Colorado Añetete, liderado por el presidente Mario Abdo Benítez, actualmente se encuentra dividido en el Senado entre dos grupos: por una parte está el “ala dura” y por el otro son los senadores que coquetean con el sector de Honor Colorado, liderado por el ex presidente Horacio Cartes.

Los considerados del ala dura son el senador Rodolfo Friedmann, Juan Afara, Blanca Ovelar, Óscar Cachito Salomón, y otros. Estos senadores no quieren ningún tipo de acercamiento con Cartes de parte de Marito ya que sostienen que la ciudadanía que apoya a este Gobierno lo hace justamente porque está alejado del ex mandatario.

Los del “ala dura” alegan que la unidad de la que tanto hablan los cartistas como Juan Darío Monges, Sergio Godoy, Enrique Riera, Javier Zacarías Irún, Antonio Barrios y otros, es en base a la impunidad.

Sin embargo, el otro sector liderado por Silvio Beto Ovelar, Enrique Bacchetta y el vicepresidente Hugo Velázquez, son los que intentan la unidad con Honor Colorado y que buscan “a toda costa” que Abdo se reúna con Cartes.

En una ocasión uno de estos dos senadores que buscan la unidad le manifestó a su par cartista Enrique Riera que no pueden lograr convencer a Friedmann que deje de “hostigar” a Cartes con la Comisión Bicameral de Investigación que fue creada para el caso Darío Messer.

A Bacchetta y Beto Ovelar no les agrada que el ex gobernador de Guairá sea tan cercano a Abdo Benítez ya que, según revelaron, este, al igual que el ministro de Educación, Eduardo Petta, son los que “llenan la cabeza” al presidente de que no debe pactar con el cartismo ya que eso sería perjudicial.

Es más, Bacchetta hasta estaba algo molesto con el mandatario porque este no quería que él y su hermano Claudio Bacchetta lideren al mismo tiempo los órganos extrapoder como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura.

La postura de Marito respecto a los hermanos en estas instituciones tenía que ver con las críticas que esto generaría, y que de hecho se generaron de parte de varios sectores de la sociedad civil y por la propia oposición.

De hecho que, Bacchetta le pasó factura a Marito por esta situación, y cuando el mandatario destituyó a Nancy Ovelar del MEC fue el primero en salir a criticar la decisión. “Es preocupante la situación, que se estén viviendo todas estas cuestiones. Petta es un excelente jugador pero no conoce el lugar donde juega”, sentenció Baccheta esa vez.

Calé. En el caso del senador Juan Carlos Galaverna, este quiere la unidad pero solo observa el panorama y no opera tal como los demás senadores. Calé dejó de tener contacto con Cartes y por ende se mantiene al margen y casi no emite opinión en los últimos dos meses.