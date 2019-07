Aneaes planea evaluar hasta cinco ofertas de posgrados de una vez

Esta es una de las novedades que incorporó la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) en su primera y reciente convocatoria hecha para medir la calidad de las maestrías, doctorados, capacitaciones y especializaciones que se ofrecen en el país.

“Se evaluará por familias de programas, es decir, si una universidad ofrece Maestría en Educación y Doctorado en Educación se evaluarán en su conjunto, de manera integral”, explicó Raúl Aguilera, presidente de la Aneaes.

Hasta cinco programas, dijo, se podrán revisar en cada visita de los pares. Por lo que los costos variarán de acuerdo con la cantidad de programas a ser evaluados (ver infografía).

INSCRIPTOS. Un total de 80 programas fueron inscriptos, de los cuales 72 reunían los requisitos para ser evaluados. Sobre los ocho programas que quedaron afuera, indicó que todos los posgrados inscriptos tienen marcos legales y resolución de aprobación del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).

Pero como se da en muchos casos, las universidades plantean actualización o modificación de la malla curricular. “Cuando esa modificación no supera el 20% de la carga horaria no hay inconvenientes. Pero en algunos casos, por la coyuntura, el contexto y los nuevos retos de la educación, plantean la modificación de su malla; y, en este momento, esa actualización aún no salió del Cones, están en tratativas y ajustes. Por esa razón, les recomendamos a estas universidades que inscriban sus programas en la siguiente convocatoria”, expuso.

De cualquier manera, resaltó que la cantidad de inscriptos es “una cifra récord”, por ser la primera convocatoria. “Tenemos más de 70 inscriptos que superan nuestra capacidad y expectativas; pensábamos que iba a ser menor”, admitió, al asegurar que, para el efecto, prevén contratar a unos 65 pares evaluadores.

OBLIGADOS. Esta convocatoria no es de carácter obligatorio, aclaró Aguilera, pero sí lo es para las especialidades médicas, por un lado, y los programas que tuvieron financiación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a través del programa Prociencia.

Son 35 programas los que recibieron esos recursos. “En esta etapa solamente tomamos aquellos de maestrías y doctorados que ya culminaron; en la medida en que vayan cerrando, iremos incorporando. La meta es evaluar a todos los programas, una vez que concluyan”, concluyó.