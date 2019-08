Andrés Gubetich: "No me temblará la mano para corregir irregularidades en IPS"

“Lo que se tenga que corregir, se va a corregir, no me va temblar la mano”, afirmó en contacto con radio Monumental 1080 AM. Para Gubetich, su nuevo cargo representa un gran desafío.

Hace cuatro días, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, confirmó a Andrés Gubetich al frente del IPS. Solo falta que el decreto sea firmado por el jefe de Estado para oficializar el nombramiento.

Al respecto, el ex titular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) indicó que la firma del documento se realizará en las próximas horas, ya que el mandatario se trasladó hasta Bahía Negra, zona donde el fuego consumió alrededor de 39.000 hectáreas de zonas boscosas y ganaderas.

Prioridad y trayectoria de Gubetich

El nuevo titular del IPS mencionó que entre sus prioridades está aclarar todas las licitaciones que están bajo sospecha de irregularidades.

“Como abogado necesito leer los antecedentes, a los efectos de poder tener una posición más firme”, subrayó.

Gubetich tiene un largo recorrido dentro de la función pública. En el año 2002 ingresó a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y a finales del 2007 pasó a la Procuraduría General de la República (PGR), donde estuvo al menos siete años.

Luego trabajó de cerca con el entonces vicepresidente de la República, Juan Afara, hasta que fue nombrado como titular de la Conatel, desde el inicio de este Gobierno.

Ahora, estará al frente del IPS en reemplazo de Armando Rodríguez, quien presentó renuncia a raíz de los cuestionamientos que recibió su gestión en la previsional.

Rodríguez puso su cargo a disposición en el mes de junio, luego del escándalo por supuestas irregularidades en una licitación para el servicio de seguridad que involucra a la firma Security Service Technology (SST).

Además, se presentó una denuncia por supuestas irregularidades en la compra de equipos para el nuevo hospital de Ingavi. Reclamos por el servicio y la escasez de medicamentos también forman parte de las críticas hacia su administración en el IPS.