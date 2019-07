ANDE vs. Eletrobras

El artículo XIII del Tratado de Itaipú establece claramente que la energía producida corresponde en partes iguales a cada país.

El Anexo C del Tratado establece que esta división se hace en base a la potencia instalada y no habla de energía garantizada o no garantizada. Sin embargo, conceptualmente ambos tipo de energía pertenecen en un 50% a cada país, sin importar el nombre. La diferencia es que una es segura y se contrata por potencia y la otra se utiliza en base a su disponibilidad.

El mismo artículo XIII del Tratado establece el derecho de adquisición de la energía que tiene un país respecto de la energía que no sea utilizada por el otro país. Así, ambos países garantizan la contratación de toda la potencia instalada en la Central para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas para su construcción.

Como nuestro país no tiene capacidad de consumir toda su energía, la manera en la cual se operativiza esta cesión de energía es que la ANDE determina cuánto de su potencia disponible va a contratar y el resto debe ser contratada por la Eletrobras.

En una entrevista con el periodista Luis Bareiro, el Ing. Jorge Ayala Kunzle, ex director general paraguayo de Itaipú confirmó que se firmaron dos acuerdos operativos, uno en el 2002 y otro en el 2007, que incorporaban el derecho igualitario en la distribución de la energía no garantizada. Sin embargo, la Eletrobras nunca estuvo de acuerdo. Ellos sostienen que según el Anexo C solo el derecho a la contratación de la potencia disponible se distribuye en partes iguales y la distribución de la energía no garantizada debe hacerse en función a la potencia efectivamente contratada por cada parte.

O sea si la ANDE contrata el 10% de la potencia, tiene derecho a un 10% de la energía no garantizada. Pero el Anexo C no dice eso.

Por otro lado, la ANDE, correctamente, busca minimizar el costo de compra de energía de tal manera a mantener la tarifa al consumidor final lo más baja posible y busca combinar sus distintas fuentes de energía para tener provisión segura al menor costo promedio. En esta optimización, minimiza la contratación de su derecho a potencia de Itaipú (energía segura pero cara) y maximiza la utilización de su derecho a energía no garantizada (insegura pero barata) asumiendo un riesgo de falta de disponibilidad de ésta última.

Con esta estrategia viene comprando energía de Itaipú y en el 2018 contrató el 10% de la potencia disponible de Itaipú y utilizó el 35% de la energía no garantizada generada por esta. El costo promedio de compra fue USD 26 por MWh compatible con la tarifa vigente al consumidor final.

El acta modifica sustancialmente esta estrategia de compra de la ANDE e incrementa la contratación de potencia en un 12% anual hasta el 2022. Además, establece que la utilización de energía no garantizada sea en proporción a la potencia contratada. Según mis estimaciones, manteniendo la utilización de la energía no garantizada en el nivel del 2018, la ANDE tendrá como resultado costos adicionales por USD 200 millones entre el 2019 y el 2022 y requerirá un reajuste en sus tarifas para evitar pérdidas operacionales. El Gobierno deberá considerar la revisión de esta situación para minimizar el impacto económico para la ANDE y darle la autonomía que le corresponde para determinar su estrategia de compra de energía.