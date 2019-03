ANDE: Pedro Ferreira y Efraín Alegre ventilan "trapos sucios" en redes sociales

“Nos está robando a 80.000 familias paraguayas todos los meses y dice con total tranquilidad. Yo le pregunto: ¿Cómo y cuándo va a devolver el dinero que le está robando a los paraguayos? Esto es la mafia de la energía”, expresaba el político liberal en un video divulgado en la red social.

Embed Hoy el Presidente de la @ANDEOficial admitió que le roban a 80.000 familias paraguayas todos los meses, aparte de que el precio de la energía es elevado, otra vez nos roban.

¿Cuando van a devolver a las familias lo robado? pic.twitter.com/odY8ufuVzg — Efraín Alegre (@EfrainAlegre) 6 de marzo de 2019

Alegre reaccionó así a las declaraciones de Ferreira, quien reconoció que la empresa pública registró mal el consumo de energía de aproximadamente 300 consumidores, pero que las denuncias recibidas ascendieron a 6.000.

A su polémico descargo, horas después, se sumó la respuesta de Ferreira. El titular del ente energético estatal utilizó el perfil oficial de la institución para ventilar “trapos sucios” del líder del PLRA.

“Te aclaro que mentiste al poner en mi boca que se le estaba robando a los paraguayos (..) Te quiero hacer recordar que cuando estuviste al frente de Obras Públicas tenías a tu cargo la ANDE, y los errores eran iguales o superiores a los de hoy día”, respondió Ferreira.

Embed Respuesta del Pdte. Ing. @PedroFerreiraPy ante las expresiones del Sr. Efraín Alegre sobre supuestas sobrefacturaciones, difundido a través de un video en redes sociales: pic.twitter.com/CUcn3fGn02 — ANDE Página Oficial (@ANDEOficial) 7 de marzo de 2019

El presidente de la ANDE dijo a Alegre que en febrero de 2011 los errores de los cuales se tuvieron que modificar las facturaciones fueron 1.603, más que en este último febrero.

“Cuando eso vos no te referías a la mafia de la energía, vos no salías en defensa del consumidor. Hay que ser más coherente con la historia personal que uno tiene y hay que poner primero al país, no sobreponer los intereses políticos y partidarios”, recalcó el funcionario.

Esto derivó en una nueva respuesta por parte de Alegre. "A quien tiene que explicar es a la ciudadanía, no a mí" puntualizó en otro video.

El político sostuvo que tanto el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, como Ferreira deben entender que "la ciudadanía esta cansada del robo cada fin de mes".