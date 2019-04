ANDE facturó más de G. 5 millones a una usuaria de tarifa social

La cliente comentó a ÚH que normalmente venía abonando G. 7.000 al mes y exhibió los documentos respectivos. Apuntó que no varió la cantidad de equipos en su domicilio. Vale remarcar que la tarifa social se aplica a los consumidores más humildes del país y quienes utilizan menos energía (hasta 300 kWh mes).

Otra queja fue efectuada por Alfredo Alfonso, usuario residencial de Itauguá que usualmente abonaba menos de G. 500.000 y en el último mes le vino una cuenta superior a G. 1.700.000. Comentó que es un trabajador humilde, por lo que mantiene la misma cantidad de electrodomésticos en su hogar y señaló que incluso dosificaba el uso del aire acondicionado en los días de calor, para no recibir una cuenta muy alta.

DEFENSORÍA. Miguel Godoy, defensor del Pueblo, acudió a la ANDE para escuchar los problemas y pidió a las autoridades de la compañía estatal que devuelvan inmediatamente los importes, en caso de que hayan sido cobrados. Si esto no es posible, exige que haya descuentos en el uso de la energía de los próximos meses. La entidad a su cargo plantea acompañar judicialmente a los afectados.

Luis Torres, gerente comercial de la ANDE, indicó que se tiene que analizar caso por caso antes de dar una solución a los clientes. A su criterio no hay sobrefacturaciones, muchos consumos están justificados, pero eventualmente se pudieron dar errores de lectura. No obstante, el funcionario aseguró que los medidores digitales no están funcionando mal.