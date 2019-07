ANDE exigirá generar empleo a firma que compre energía

Pedro Ferreira, presidente de la empresa pública, aseguró que se podrá otorgar hasta 1.000 megavatios (MW) a una industria, pero aclaró que estará obligada a consumir la energía para generar desarrollo. Vale recalcar que, años atrás, la multinacional Rio Tinto Alcan quiso venir al Paraguay y tenía previsto contratar esa misma potencia, pero el emprendimiento finalmente fue rechazado por varios sectores políticos y sociales.

“Nosotros no apuntamos a las industrias electrointensivas, apuntamos más a las que generan trabajo decente, es lo que está en nuestra hoja de ruta. Si eventualmente, por algún tiempo, una electrointensiva está interesada, eso va a ser transitorio. Si no, la siguiente generación de paraguayos no tendrá la misma disponibilidad de energía que nosotros tuvimos. No se puede indisponibilizar para la siguiente generación un recurso tan valioso, salvo que el precio sea suficientemente bueno”, destacó.

Acotó que el escenario óptimo que maneja la compañía es crear 200 puestos de empleo decente por cada MW que quiere llevar una firma. Por consiguiente, en 20 a 30 años se deben tener 4.000.000 de puestos de trabajo decentes y la ANDE va a tener 9.000 MW disponibles.

POSIBLE GANANCIA. El titular de la estatal comentó que una empresa brasileña ya manifestó su interés de adquirir 400 MW. Como ejemplo, indicó que la industria que contrate 100 MW podría darle a la ANDE un ingreso aproximado de USD 32 millones al año y por 10 años serían USD 300 millones. Este dato sale si la energía se vende a 40 dólares el megavatio hora (MWh), precisó. Aclaró que lo mínimo que un interesado quiere es radicarse por 10 años y no lo haría por menos tiempo.