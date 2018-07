ANDE: Por ahora, no habrá aumentos de tarifas

“Estuve mirando la información oficial de la web de la ANDE, y no veo motivos para tocar en este momento las tarifas, pero debo analizar las altas inversiones y ver si será necesario retocar a corto plazo. Depende de cómo se cierran los temas Itaipú y Yacyretá, que son gran parte del costo de la institución, por ahora no veo necesario. Deberíamos mirar la tarifa social y ver por qué tanta gente que debe acceder a la tarifa social no accede. Este es un desafío que falta”, dijo.

Pedro Ferreira reiteró su intención de que las primeras inversiones de su gestión sean focalizadas en los sistemas de distribución de energía en el área metropolitana y rural. Sin embargo, aseguró que todo depende de un presupuesto que heredará de la anterior administración.

Relacionado: Servicio de ANDE está en estado deplorable, dice designado titular

Para el futuro titular de la ANDE, las negociaciones de las notas reversales de Yacyretá “no fueron las mejores” para nuestro país.

“En lo que es Yacyretá, considero que las condiciones no fueron las mejores que se pudieron haber pactado. La discusión principal es si la energía que se llevó, utilizada por Argentina, y si la carga financiera debemos pagar los dos o aquel que la llevó. Me parece un poco rápida la forma de llevar Aña Cuá. Si eso se cierra y la reversal se rechaza, tendremos un elemento menos de negociación para la siguiente vez”, sostuvo.

Por su parte, respecto a Itaipú, habló sobre la necesidad de adelantar las renegociaciones del 2023, ya que esto marcará el escenario a futuro. Refirió que la inversión en industrias y sistemas de transporte son más rentables que ceder la energía.“La visión es generar desarrollo para el país”, manifestó, según informó el periodista de Última Hora Roberto Santander.

Lea más: Mejoras en ANDE son urgentes pero llevarán tiempo, señala nuevo titular

Pedro Ferreira, actual decano de la Facultad de Ingeniería de la UNA, es el elegido por el presidente electo Mario Abdo Benítez para ocupar la presidencia de la ANDE.