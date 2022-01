Analizan suspensión de Jorge Brítez por estar contra vacunas

“El colega Jorge Brítez, sin esfuerzo por sus acciones desatinadas, independientemente de que sea antivacunas o provacunas, amerita por estos últimos hechos una suspensión en sus funciones de legislador. Seguro que si era un diputado colorado el que atropellaba algún medio de comunicación con su turba o cerraba una arteria céntrica , mínimo era denunciado, imputado o suspendido. Personalmente estoy contra el pase sanitario y soy provacuna, eso no me habilita a liderar turbas o atropellar a los que piensan diferente, pero como en la Cámara de Diputados uno puede sacarse la ropa, poner su anatómico por la cabeza y somos tendencia no pasa nada”, reclamó.

Tras el atropello, la Policía Nacional tuvo que intervenir, ya que un médico intentó ingresar a la fuerza al diario y sin respetar las medidas sanitarias.

Posteriormente, el grupo de ciudadanos bloqueó la calle Benjamín Constant casi 15 de Agosto, de la ciudad de Asunción.