Analizan evidencias levantadas de la vivienda del niño desaparecido

Dentro de las diligencias, los investigadores se incautaron de algunas prendas de vestir y objetos que eran del niño. La Fiscalía aguarda los resultados de los peritajes.

El fiscal contó que se encontraron algunas manchas que podrían ser de sangre y que se está analizando en el laboratorio para confirmar si es así. Agregó que, en el caso de que salga positivo, se debe corroborar si es de sangre humana o de algún animal.

"Se encontraron algunos rastros que serían de sangre, dentro de la propiedad, por algunas prendas, pero ahí se faenan animales, por eso se debe analizar si son de humano o de animal. En caso de ser de humano hay que ver si pertenece al niño o a otra persona", explicó el fiscal en comunicación con Última Hora.

La Fiscalía aguarda los resultados laboratoriales para confirmar o descartar que se trate de sangre.

Las investigaciones continúan realizándose con cruces de llamadas, rastrillajes por la zona y declaraciones de familiares y algunos vecinos. El fiscal pidió este lunes a la Policía Nacional que informe sobre los resultados que tienen de las últimas 72 horas.

"No tengo todavía un resultado de esto, no es sencillo, se hacen las diligencias correspondientes. En ningún momento se detuvo la investigación, estamos esperando los resultados de los psicólogos, Criminalística y del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional", refirió.

Aclaró que aún no pueden afirmar que el niño haya fallecido y que la investigación es por desaparición de personas. "Mientras no tenga un cuerpo, no es homicidio", explicó.

Agregó, además, que un indígena que vive a 20 kilómetros de la estancia donde habita el niño declaró que supuestamente vio a un menor deambulando por el monte, sin embargo, no pudo precisar que se trate de Héctor López.

Así fue su desaparición

El lunes 8 de octubre pasado, el niño Héctor Fabián López Chaparro estaba en una estancia en Benjamín Aceval, en donde vive con sus padres. La zona está rodeada de esterales y es un establecimiento enorme, según explicó el fiscal Echeguren.

En un momento dado, la familia terminó de almorzar, el padrastro del menor se acostó en uno de los dormitorios, mientras que la madre ingresó al sanitario y el niño se quedó jugando en los alrededores de la estancia.

"La madre vio a su hijo que estaba jugando en los alrededores, luego ella entró al baño y recibió una llamada, habló por unos 10 minutos y al salir se percató de que su hijo ya no estaba", manifestó el fiscal.

Ese mismo día se realizó una intensa búsqueda por la zona. A 2.000 metros de la estancia hay una laguna donde la madre del niño suele ir a lavar ropas, allí se encontró un short que era del menor, prenda que fue remitida al laboratorio forense del Ministerio Público para ser analizada.

La madre, en un primer momento, había dicho que su hijo tenía puesto ese short cuando desapareció, pero después refirió que no era la prenda de vestir que tenía el niño aquel día.

Mediante una resolución emitida por la fiscala adjunta del área VIII, Chaco Paraguayo, Alba Rocío Cantero, se conformó un equipo de trabajo, integrado por Armín Echeguren, Alexis Takahashi y Fernando Ariel González, para trabajar en la búsqueda del menor.