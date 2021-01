Analizan efectividad de un nuevo fármaco para tratar coronavirus

Las industrias farmacéuticas del mundo entero realizan un gran esfuerzo para encontrar el medicamento efectivo para tratar el Covid-19 y evitar el contagio de este virus.

La Sociedad Paraguaya de Infectología señaló que hasta el momento medicamentos como el remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir ni interferon, han sido realmente eficaces para reducir la mortalidad. Sin embargo, hoy en la Universidad de Georgia, en Atlanta, se está en fases 2 y 3 de un medicamento, que es el molnupiravir que aparentemente disminuye y dificulta la replicación del virus, por lo tanto, hace que la carga viral sea menor y las consecuencias de la enfermedad sean mínimas, pero aún está en fase de estudio, adelantó el médico infectólogo Tomás Mateo Balmelli, sobre los análisis farmacológicos que se están realizando para poder enfrentar al Covid-19. Indicó que hasta hoy día no hay ningún medicamento que sea altamente efectivo y específico para el tratamiento del SARS-CoV-2. “Hay muchos nuevos retrovirales en el mundo que aún están en fases 2 y 3 que aparentemente son alentadores; uno de ellos llamado molnupiravir, que es el que tiene muy buenos efectos y se administra por vía oral y es esperanzador”. En Paraguay contamos con el remdesivir, que es un antiviral que se ha demostrado que no tiene efecto sobre la tasa de mortalidad, pero sí aparentemente acorta en tres a cuatro días el tiempo de internación, sostuvo. Todo depende de que se indique en la fase adecuada del tratamiento que es cuando el paciente comienza a presentar desaturación. Además, el profesional señaló que la hidroxicloroquina se ha dejado de lado en los tratamientos porque se ha demostrado en estudios de ensayos clínicos que este fármaco no tuvo un efecto benéfico ni adverso. Ninguno de estos fármacos agrava el cuadro de los pacientes siempre y cuando sean administrados bajo control médico en las dosis adecuadas. “La hidroxicloroquina se utiliza mucho en pacientes con enfermedades autoinmunes; ahora bien, si uno se automedica y lo toma en dosis letales pueden producirse cuadros de arritmias, infartos, pueden afectar la médula ósea, la función hepática y la renal, entre otras cosas”, alertó. TRATAMIENTO “En Paraguay hoy en día Salud Pública está utilizando tratamientos solamente del orden sintomático, se está utilizando la fraxiparina para evitar complicaciones de coagulación, la dexametasona para mejorar la oxigenación a nivel pulmonar, antibióticos para evitar la sobreinfección bacteriana. El tratamiento más efectivo sigue siendo la buena oxigenación a través de terapias no invasivas, oxigenación con cánulas nasales y mascarillas sin llegar necesariamente a un respirador que tiene sus consecuencias”, desglosó el profesional. Comentó que aún no existe un medicamento nuevo para tratar o curar el Covid-19, “tuvo un gran impulso el regeneron, que es una combinación de anticuerpos que tuvo gran difusión porque fue lo que se utilizó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Hay otros derivados, como el favipiravir”, subrayó. CÓCTELES PELIGROSOS Por otra parte, Balmelli alertó sobre la peligrosidad de utilizar cócteles de fármacos en la zona de Alto Paraná. No se tiene un estudio específico –dijo–, pero todo medicamento en combinación con otros puede tener interacciones medicamentosas, potencializar sus efectos y producir efectos adversos. Comentó que la gente sigue recurriendo y haciendo uso de productos o alimentos que supuestamente combaten al coronavirus. “Lo ideal sería no enmascarar los síntomas para no llegar a una consulta tardía cuando la enfermedad esté a un alto nivel de progresión y sea muy difícil su control y revertir los daños ya ocasionados con productos naturales que no estén certificados o con fármacos que puedan enmascarar síntomas. Esto puede ser muy peligroso en los pacientes no solamente por el efecto adverso que puede tener la conjunción de la administración de estos medicamentos, sino también por el tiempo que uno pierde para consultar con un profesional de salud”, señaló.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO