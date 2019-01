Analistas rechazan plan de bajar el piso del IRP y piden atacar evasión

La propuesta que elaboró el Ministerio de Hacienda como base para iniciar el diálogo sobre una reforma tributaria, y que plantea incluir en el impuesto a la renta personal (IRP) a quienes ganan G. 4.200.000 al mes, no es acertada y solamente profundizaría las desigualdades actuales, de acuerdo con analistas consultados por ÚH.

Sebastián Acha, ex diputado y proyectista del IRP, sostuvo que el piso en vigencia fue largamente discutido para que el gravamen tenga una incidencia formalizadora en la economía, pero todavía hay gente que tiene altas ganancias y no paga el impuesto por falta de control del Fisco.

“El piso no es el problema y no es conveniente bajarlo. La realidad nos dice que existe un mal funcionamiento de la Administración Tributaria, porque el IRP tiene todavía capacidad de crecer en la base. Hay todavía muchos comerciantes que trabajan en negro y no tributan. Hay que atacar primero la evasión”, expresó.

“El propio Hacienda nos dice que hubo recesión en el consumo y ahora está planteando más impuestos. Y algo que me preocupa es el silencio del Congreso, de cualquier vyrorei debaten y de este proyecto no se habla”, acotó.

REPRESENTACIÓN. Para Luis Rojas, investigador de la Sociedad de Economía Política del Paraguay (Seppy), que propuestas de este tipo se incluyan en un proyecto indica que la idea es presionar al trabajador que vive con lo justo y no a los grandes empresarios o compañías.

“¿Por qué no hay representantes de las centrales obreras, de jubilados o cooperativas en la Comisión Tributaria que estudia el proyecto? Esto va a reforzar la desigualdad que existe hoy, presionando al común y dejando que grandes empresarios deduzcan todo, o que la evasión siga alta”, refirió.

A su turno, Verónica Serafini, analista del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), indicó que en un país donde el sistema tributario contribuye a la desigualdad es importante realizar cambios al IRP.

No obstante, considera que bajar el piso no es oportuno y recordó que estudios nacionales e internacionales ya remarcaron en la necesidad de reducir la deducibilidad del gravamen en busca de una mayor equidad tributaria.

El plan de bajar el piso del IRP a G. 50.000.000 al año o G. 4.200.000 al mes fue puesto a consideración de la Comisión Técnica Tributaria como parte de un documento base para discutir la reforma impositiva (ver infografía).

Cómo nació el proyecto base

El proyecto de Modernización y simplificación del sistema tributario nacional, tomado como base para las discusiones de la Comisión Técnica Tributaria, fue ideado por el Ministerio de Hacienda a fines del año pasado tomando como referencias las recomendaciones hechas por una comisión técnica interinstitucional conformada por el anterior Gobierno y por el Fondo Monetario Internacional (FMI).La propuesta fue presentada también ante algunas bancadas del Senado, con lo que se logró frenar el intento de aumentar las tasas de las bebidas, del tabaco y de la soja.Además de plantear modificaciones en el régimen actual del IRP, el documento también propone eliminar algunas exoneraciones del IVA y la unificación del Iragro con Iracis, entre otros.