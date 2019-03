Analistas coinciden en que colegios perdieron prestigio por politiquería

Ambos especialistas consultados aclaran que deben realizarse estudios más profundos para determinar causas y luego mejoras para instituciones como el Colegio Nacional de la Capital (CNC), el EMD Dr. Fernando de la Mora o el Saturio Ríos.

“Hay también una cuestión que son los colegios privados. Tienen ofertas atractivas y se llevan a los mejores docentes, también concentran mayor publicidad con sus eventos en los medios de comunicación. Las empresas auspician mucho más un evento en un colegio privado”, sostiene el docente e investigador de la Universidad Católica Melquiades Alonso.

En ese sentido, indica que los colegios privados también tienen equipos técnicos más amplios, de los que carecen los institutos que ofrecen educación media y son de gestión del sector estatal.

Luego, dice, hay dos niveles de colegios públicos: Los que son de las periferias o ciudades más apartadas y los capitalinos o de localidades más grandes o del centro de algún departamento. “En los colegios más grandes van otra vez los que tienen más posibilidades dentro de los colegios, que podríamos decir, están en un segundo nivel”, agrega el educador.

Con respecto a la politiquería, Alonso explica que educadores o directores son puestos por cuestiones partidarias antes que por la capacidad, lo que termina afectando el funcionamiento de los centros educativos. “Un lugar puede tener los mejores docentes, pero si el director no tiene el perfil, el colegio no va a funcionar”, apunta.

Por otro lado, Alonso cuenta que el perfil del director no debe ser autoritario, sino más bien el de un líder que tenga autonomía para gestionar la institución en conjunto con su equipo técnico.

El CNC volvió al centro de las noticias debido a la falta de rubros para el séptimo, octavo, noveno y los primeros cursos de la Media, que hace que los alumnos deambulen por el patio porque no cuentan con docentes. El Saturio Ríos de San Lorenzo continúa intervenido luego de denunciarse irregularidades en la gestión de directores y docentes.

Por otro lado, el Fernando de la Mora también se vio envuelto en numerosos problemas en los últimos años.

La falta de mejor infraestructura afecta también al Comercio Nº 1 y al Colegio Técnico Nacional.

Cambios. El consultor e investigador Francisco Giménez remarca que se modificaron algunas condiciones de ingreso que antes primaban en estos colegios, llamados de mayor prestigio.

“En estas instituciones educativas públicas antes el ingreso era de quienes tenían mejor promedio, pero esto cambió sin que, por ejemplo, se modifiquen las inversiones tanto en lo educativo como en lo social con los alumnos de pobreza o extrema pobreza”, comenta el ex viceministro de Gestión del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

El drama se da asimismo con la formación de los profesores. “Estos colegios ofrecen disciplinas específicas, algunas de rango universitario, pero los maestros no tienen esa formación en los IFD (Instituto de Formación Docente)”, lamenta Giménez. Indica que no hay estudios actualizados que determinen si esto mejoró o permanece igual.

Embed

“Directores deben ser líderes”

“En algunos casos puede observarse también la influencia de la política partidaria a la hora de elegir las cabezas de las instituciones educativas, y eso en algún momento termina afectando. Prima la politiquería en lugar del perfil de liderazgo, tanto en lo administrativo como en la gestión educativa. Directores deben ser líderes, hacen falta señores directores, pero esto no quiere decir autoritarios, sino que tengan una formación humana que les permita trabajar con toda la comunidad. Hoy ocurre que se adopta un estilo autoritario para ahorrarse problemas, pero eso no es un buen liderazgo. La gestión educativa hace falta. Uno puede tener los mejores profesores, pero con una mala dirección esto no va a funcionar. Hoy vemos justamente muchos conflictos con los directores, de un tiempo a esta parte esto está ocurriendo con frecuencia”. Melquiades Alonso

“Hubo cambios sin planificación”

“Las condiciones para el ingreso a los colegios públicos de gran envergadura eran muy estrictos. Entraban los mejores, con las notas o el promedio más alto. Hoy, yo estoy de acuerdo con los cambios, porque se debe garantizar el derecho a la educación, pero no se hicieron planificaciones. Por ejemplo, abordar la problemática social de la pobreza o la pobreza extrema. Además, tener aulas más heterogéneas al abrir las inscripciones, requiere otro tipo de abordaje en lo pedagógico, enseñanzas más personalizadas para lo cual el docente no está preparado hoy en día, es un problema de la formación inicial, el MEC es el responsable, claramente. En los IFD no hay formación interdisciplinaria para ciertas materias que se tienen en estos colegios grandes. Deben hacerse investigaciones primero para ver después cómo abordar las mejoras”. Francisco Giménez