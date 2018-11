Analistas coinciden: “Marito es uno de los más débiles y no mostró nada”

Si bien admitió que en 100 días es muy equivocado pensar que se puede hacer algo, Abdo Benítez aún no mostró el camino que pretende seguir en los próximos cinco años.

El analista hizo un paralelismo con los presidentes que le antecedieron al actual, y acotó que todos han dejado ver en sus primeros días el camino a seguir.

“Es muy equivocado pensar que en 100 días se puede hacer algo, pero sí el estilo hay que fijarse. En los cien días de Horacio Cartes claramente mostró cuál iba a ser su camino. Nicanor también mostró interés en poner en orden la casa y apuntar a políticas sociales. Lugo también mostró qué tipo de políticas iba a empezar a impulsar en el campo social. Se puede mostrar el camino, pero Abdo no lo hizo”, enfatizó.

Lachi manifestó que el actual Gobierno fue construido en estos primeros 100 días para la repartija de cargos a los sectores que apoyaron la candidatura presidencial de Mario Abdo.

“Este Gobierno no mostró nada aún, no sabemos qué tipo de continuidad será del gobierno anterior. Este Gobierno ha sido construido para que todos los sectores que apoyaron a Marito consigan su carguito y su premio. No hay una línea ni visión de gobierno. Además, en lo único que están concentrados es en la pelea de Cartes y Marito”, enfatizó.

El sociólogo y analista manifestó que desde Colorado Añetete, grupo político al cual pertenece el mandatario, solo se dedican a denostar en contra del anterior Gobierno.

“Primero denunciaban hechos de narcotráfico, corrupción. En este momento la práctica política de Marito es eso. Ojalá que no sea un conflicto armado entre Marito y Cartes en estos cinco años. No se vio una línea clara, sino la repartija de cargos entre los amigos, repartija de cargos para equilibrar todos los grupos y movimientos que han sostenido a Añetete”, acotó.

Sostuvo que lo de Cartes era un grupo monolítico, y “este es un grupo que se unió en contra de Cartes. Marito no tiene proyectos, es muy difícil saber qué va a combinar. En los últimos tres gobiernos se entendió bien a dónde querían ir. Este no sabe. Lo que sabemos es que quiere matar políticamente a Cartes y que hay repartija”, señaló tajante.

Lachi recordó que el jefe de Estado debe mostrar con acciones lo que pretende.

“A duras penas consiguió armar su equipo, pero no hay una visión global y decir estas son mis prioridades. La lucha contra la corrupción es de todos. Hablar es fácil, uno tiene que mostrar lo que quiere hacer con las acciones. Con Marito aún no se entiende a dónde quiere ir”, remarcó.

EL MÁS DÉBIL. Para el joven analista Marcos Pérez Talia, el actual titular del Ejecutivo “parece ser uno de los presidentes más débiles de la era democrática” en cuanto a apoyo parlamentario.

“Si bien han pasado recién 100 días, pero con el paso del tiempo deberíamos ver su necesaria capacidad de articular acuerdos con las demás facciones parlamentarias, porque bien sabemos que el Congreso tiene muchas atribuciones. Pero tampoco en estos 100 días supo ganarse una mayor confianza ciudadana”, sostuvo.

Añadió que el Gabinete conformado por el mandatario carece de confianza ciudadana.

“Su gabinete de militantes no genera demasiadas expectativas. Al menos en cuanto a nombres. Quizás con el tiempo veamos mejores resultados, ojalá”, mencionó.

Recalcó que Marito tuvo la virtud de agrupar bajo su liderazgo a todo lo que no era Horacio Cartes. “Y así logró derrotar a Santiago Peña y se produjo una alternancia de poder en el seno de la ANR, esa alternancia entre facciones internas tiene algunas líneas de continuidades y cambios”, dijo.

Para Pérez Talia, en el actual Gobierno existen tres líneas de cambio. La primera es un paso de un gabinete de tecnócratas y gerentes a un gabinete actual de la militancia, en mayoría.

“La segunda es que tenemos un presidente que no controla a su aparato partidario, sino que la ANR se encuentra en poder de la principal facción opositora de Marito. Eso es un tema no menor y veremos cómo maneja eso”, sostuvo.

Asimismo, el tercer cambio que vemos “es un importante acercamiento de Marito hacia la oposición, seguramente por su débil apoyo parlamentario”. Apuntó que la visita al PLRA es un hecho que pocos presidentes colorados se hubieran atrevido a hacer, porque tiene una carga simbólica muy fuerte y positiva.

Para el analista, existirán algunas continuidades del Gobierno anterior, sobre todo lo relacionado con la economía.

“Entre las continuidades podríamos decir que las políticas económicas básicamente serían las mismas, hemos visto que en el debate al impuesto trabajaron juntas las facciones de Cartes y Marito”, sostuvo.

Señaló que el mandatario “no parece ser un presidente reformista, de hecho, no tiene los recursos para hacer grandes transformaciones y grandes reformas en el sistema político”.

El analista resumió de esta forma: “Sin grandes logros, pero sin grandes fracasos para estos primeros 100 días. No ha tenido la iniciativa política de los grandes temas, aunque tampoco tuvo la oposición, y quien sí tuvo la iniciativa política fue Payo Cubas, pero no tuvo la capacidad de articular y acordar políticamente con las demás fuerzas, se encuentra aislado”.

Mario Abdo Benítez cumplió ayer 100 días al frente del Poder Ejecutivo.

