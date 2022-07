Analistas alertan sobre los impactos del electoralismo

Preocupa a analistas las consecuencias del endeudamiento para hacer frente a la pandemia del Covid-19, así como la influencia de este periodo electoral en la economía paraguaya. Los expertos sugieren reformas y una mayor inversión extranjera directa para superar la crisis.

En el espacio de Plaza Pública, organizado por Desarrollo en Democracia (Dende), el ex ministro de Hacienda, César Barreto, instó a superar el “bache electoral” sin medidas populistas que se trasladen al Presupuesto General de la Nación. “(La estabilidad macroeconómica) está en serio riesgo, porque la pandemia abrió una caja de Pandora: Recurrimos a un endeudamiento muy grande (...). He notado desde el año pasado un relajamiento, los políticos tenían cierto consenso de que era importante mantener la deuda acotada y eso pareciera ser que no preocupa mucho ahora y en los tiempos electorales es donde parece que todo es posible”, advirtió.