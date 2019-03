Analistas afirman que crisis del Jurado es por políticos

Marcello Lachi, doctor en Ciencias Políticas, resaltó que si un miembro del Jurado hace la evaluación de un posi-ble caso, esto no causa un buen efecto. “Lo que hizo Bacchetta hablando del caso de Quintana es preopinar, y dado que el caso podría llegar al Jurado de Enjuiciamiento, ni jueces ni fiscales están muy felices por ello”, indicó.

El politólogo e investigador subrayó que la crisis en el JEM pasa por su misma conformación, con “una presencia de políticos muy amplia”. “(Ser político) no es lo mismo que ser un juez, porque (los políticos) están acostumbrados a hablar de cualquier tema sin darse cuenta de la conse-cuencia. La conformación está establecida en la Constitución, así que se tiene que cambiar la Constitución, no hay otra forma”, admitió.

Historia. Lachi recordó que el actual sistema judicial paraguayo nace como rechazo al stronismo. “Los constituyentes quisieron dar más poder a los representantes del pueblo pensando que eso resolvería el problema del autoritarismo, así que concentraron mucho poder en el Parlamento, y estas son las consecuencias; es decir, no es tan normal que en el Jurado de Enjuiciamiento la mitad de los integrantes sean elegidos por el poder político, eso desequilibra. En el JEM están los que juzgan a los jueces, y entonces le damos un poder enorme a la clase política”, lamentó.

Agregó que los hechos confirmaron la calamitosa situación del Jurado, con un ex presidente Óscar González Daher preso e imputado, justamente, por tráfico de influencias. “Bacchetta es conocido por haber sido ya parte del Consejo de la Magistratura, donde manoseaba mucho las ternas. No es que haya mucha diferencia, González Daher era más burdo y Bacchetta es más refinado en sus acciones, pero no es que cambia mucho la lógica”, afirmó el analista político.

Añadió que todo el sistema judicial está permeado por los políticos, ya que el mismo fiscal general del Estado y los miembros de la Corte Supre-ma de Justicia son nombrados por el presidente de la Repú-blica y los parlamentarios. “No hay una real autonomía de la magistratura en Paraguay, es algo que todos saben y cada tanto se discute el problema, se dice que hay que reformar la Constitución, pero al final todo queda igual porque es difícil que la clase política, que tiene el control del Poder Judicial, quiera ceder su privilegio”, asegura Marcello Lachi.

Reforma. Por su parte Mario Paz Castaing, ex senador y analista político, afirmó que la reforma de la Constitución Nacional es el camino ideal para solucionar lo que acontece con el sistema judicial paraguayo. “Más allá de los episodios del senador Bacchetta, haciendo un análisis genérico de esta cuestión, creo que es hora de que se solu-cione por la vía de la reforma. No podemos seguir tolerando la presencia partidaria en los órganos vinculados a la Justicia. El sistema de Justicia tiene que estar libre, por fondo y forma, de la influencia partidaria”, apuntó.

Agregó que hasta la representación de abogados se convirtió en partidaria y afecta al JEM. Como posible solución, trajo a colación el sistema que en Perú “está dando mucho éxito”, que consiste en constituir un órgano que sustituya al Jurado y al Consejo de la Magistratura, y que sus representantes sean el resultado de un concurso público de oposición. “Esta permanente debilidad que tiene la Justicia es a raíz de la nula independencia, sometida a las presiones de la política y de los poderes fácticos (...). Hay que ayudar al sistema de Justicia, que renquea, que está atrasado, porque es fundamental para que la República funcione”, aseveró Paz Castaing.