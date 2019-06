Analista sugiere militarizar las cárceles para mantener la seguridad

Galeano Perrone habló sobre el tema en comunicación con NoticiasPy, tras los amotinamientos que ocurrieron este domingo en las penitenciarías de San Pedro y Tacumbú, entre sindicados como integrantes del Primer Comando Capital (PCC) y miembros del clan Rotela

Ante esto, sugirió también que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) coopere en este tipo de situaciones y no deje la responsabilidad solo en las demás instituciones.

“Se pueden militarizar las cárceles o tener a disposición para una respuesta inmediata. La Policía, con la creación de departamentos de prevención, seguridad e investigación ha tenido un proceso de transición muy fuerte, pero esto también tiene que acompañar la clase política y el Poder Judicial (...) o si no le echamos toda la responsabilidad. La FTC también tenía que estar para evitar que la situación se pueda desbordar”, consideró.

Lucha contra el crimen debe tener apoyo político y judicial

En ese sentido, Galeano Perrone recordó que la inseguridad es uno de los grandes desafíos que tiene el país, debido a que durante estos 30 años de democracia no se han construido elementos claros para combatir este flagelo. “Hace 30 años venimos improvisando”, refirió.

“Lo que ocurrió en San Pedro es el principio de lo que va iniciarse en las cárceles de este país. Estamos atacando al crimen organizado, estamos llenado las cárceles y no tenemos controlada nuestra frontera, no tenemos controlado nuestro espacio aéreo”, añadió.

El analista consideró que la lucha contra el crimen organizado debe hacerse de forma sistemática, es decir, todos los organismos de seguridad deben funcionar en el mismo momento. “La Policía debe tener un papel, así como también las Fuerzas Armadas en el control de la frontera y el espacio aéreo”, sentenció.

Para el ex ministro de Defensa, la lucha puede ser muy interesante, pero no tendrá resultado si no se lleva adelante con base en "principios y doctrinas que exigen este tipo de acciones".

Creación del Servicio Nacional Penitenciario

Por otra parte, insistió que otra de las medidas fundamentales para evitar este tipo de sucesos es la creación de un Servicio Nacional Penitenciario.

“Paraguay es el único país en América del Sur que no tiene el servicio penitenciario. Esto es una pequeña fuerza donde forman a las personas en academias, como en Argentina o en Chile”, explicó.

El analista mencionó esta necesidad debido a que, en el país, los establecimientos penitenciarios son llenados por cupos políticos y no por profesionales.

“Cuando se produce un evento como el que ocurrió en San Pedro, quien está presente y controla la situación es la Policía, siendo que la responsabilidad debe ser del Servicio Penitenciario”, comparó.

Finalmente, resaltó que el PCC es un grupo que contaminó las cárceles e, incluso, llegó a esferas fiscales y policiales, por lo que es necesario que el Ministerio del Interior, en conjunto con otros organismos, planifique un sistema para dar una respuesta inmediata a esta situación.