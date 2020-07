Analista observa un envejecimiento prematuro del Gobierno de Abdo

El ex senador y analista político Mario Paz Castaing se refirió al acuerdo del presidente Mario Abdo Benítez con el ex mandatario Horacio Cartes. Apunta que el pacto es consecuencia de un envejecimiento prematuro del Gobierno aunque el Partido Colorado siempre une sus fuerzas ante las crisis y en vísperas de elecciones. Sin embargo, precisó que estas alianzas internas son más propias de las postrimerías del gobierno antes que de sus inicios. Por ello, el ex legislador ve un envejecimiento prematuro del Ejecutivo, un deterioro anticipado que lo obliga al jefe de Estado a buscar a un rival como Cartes.